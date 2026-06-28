삼성바이오 노조, 초기업노조 탈퇴 결정…독자 교섭 체제로 전환

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조합원 96.5% 찬성…내달 사측과 임단협 협상 재개

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성바이오로직스 노동조합이 삼성그룹 초기업노조를 탈퇴하고 기업별 노조 체제로 전환한다. 노조는 독자적인 교섭 체계를 구축해 임금·단체협약 협상에 집중한다는 방침이다.

28일 삼성바이오로직스 노조에 따르면, 지난 24일부터 이날까지 진행한 조직 형태 변경 투표에서 기업별 노조 전환 안건이 가결됐다.

투표에는 의결권이 있는 조합원 4005명 가운데 2479명이 참여했으며, 이 중 2392명이 찬성해 찬성률은 96.5%를 기록했다. 안건은 조합원 과반 투표와 투표자 3분의 2 이상 찬성 요건을 충족했다.

노조는 행정 절차를 거쳐 조만간 초기업노조 탈퇴를 마무리할 예정이다.

삼성바이오로직스 노동조합이 삼성그룹 초기업노조를 탈퇴하고 기업별 노조 체제로 전환한다고 28일 밝혔다. 사진은 삼성바이오로직스 상생노동조합 조합원들이 지난 4월 22일 인천 연수구 삼성바이오로직스 송도 사업장 앞에서 열린 투쟁 결의대회에서 임금인상 등을 요구하며 투쟁을 외치고 있다. 2026.04.21 yeawon2@newspim.com

삼성바이오로직스 노조는 조직 개편 배경으로 조합원 의견을 보다 신속하게 반영하기 위한 결정이라고 설명했다. 노조는 조직 변경 안내 과정에서 "조합원들의 이해와 요구를 보다 직접적이고 신속하게 반영하기 위해 독자적 기업별 노조 체계로 전환해야 할 필요성이 크다고 판단된다"고 밝혔다.

이번 결정으로 삼성바이오로직스 노조는 삼성그룹 초기업노조를 떠나 독자 노선을 걷게 된다. 삼성그룹 초기업노조에서 개별 기업 노조가 탈퇴하는 사례는 삼성전기에 이어 두 번째다.

2024년 출범한 삼성그룹 초기업노조에는 삼성전자와 삼성디스플레이, 삼성화재, 삼성바이오로직스 등 계열사 노조가 참여해 왔다. 조합원 규모는 약 7만3000명으로 알려져 있다.

노조는 조직 개편 이후 사측과 임단협 협상에도 속도를 낼 계획이다. 노사는 지난주 교섭을 진행한 데 이어 다음 달 1~2일 추가 협상을 이어갈 예정이다.

plum@newspim.com