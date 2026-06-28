한일 국방장관, 서울서 '청년 안보대화'… 미래 세대와 안보협력 '직접 소통'

KIDA에서 개최… 한·일 대학생 50여 명 초청해 국방정책 공유

양국 장관 "상호 신뢰 바탕 호혜적·미래지향적 관계 강화" 강조

대담 뒤 친선 탁구 교류… 국방부 "청년과 소통 확대해 정책 공감대 확산"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위대신은 28일 오후 서울 한국국방연구원(KIDA)에서 양국 대학생 등 50여 명이 참석한 가운데 '청년 안보대화'를 진행했다.

28일 오후 한국국방연구원에서 한일 국방장관과 청년 안보대화 행사가 열리고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.28 gomsi@newspim.com

외국 국방장관 방한 계기에 청년을 상대로 양국 장관이 공동 대담을 연 것은 이례적 사례로, 한·일 국방교류협력과 미래지향적 관계 구축의 의미를 부각했다.

이번 행사는 한·일 청년들이 양국의 국방정책을 이해하고 상호 인식을 넓히도록 하겠다는 취지에서 마련됐다. 간단한 레크리에이션으로 분위기를 푼 뒤 두 장관이 청년들에게 전하고 싶은 메시지를 먼저 밝히고, 이어 한·일 청년들의 질의에 답하는 순서로 대담이 이어졌다.

28일 오후 한국국방연구원에서 열린 한일 국방장관과 청년 안보대화 행사에서 안규백 국방부장관이 청년들의 질문에 답하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.28 gomsi@newspim.com

두 나라 장관은 대담에서 "양국 간 상호 신뢰를 바탕으로 우호적 관계를 형성하고, 호혜적·미래지향적 관계로 발전시켜 나갈 필요가 있다"고 강조했다. 참석 청년들은 한·일 국방교류, 안보환경, 청년 세대 역할 등에 대해 질문을 던지며 양 장관과 직접 의견을 주고받았다.

28일 오후 한국국방연구원에서 열린 한일 국방장관과 청년 안보대화 행사에서 안규백 장관과 고이즈미 방위대신이 청년들이 제작한 '청년들이 전하는 메시지' 선물을 받고 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.28 gomsi@newspim.com

안규백 장관은 "외국 국방장관 회담 기간 중 청년들과 함께 대화의 시간을 가진 것은 매우 특별한 사례"라며 "한·일 국방교류협력에 대한 청년들의 이해를 높이고 우호적 한·일관계 발전에 이바지한 뜻깊은 시간"이라고 평가했다. 이어 "'청년 안보대화'와 같이 현세대와 미래세대를 잇는 다양한 기회를 통해 안정적이고 미래지향적인 한·일관계 발전을 지속 이뤄 나가기를 바란다"고 말했다.

28일 오후 한국국방연구원에서 열린 한일 국방장관과 청년 안보대화 행사 후 안규백 장관과 고이즈미 방위대신이 친선 탁구경기를 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.28 gomsi@newspim.com

국방부는 이번 행사를 계기로 청년 세대와의 소통을 확대해 장기적인 국방·안보 정책의 사회적 공감대를 넓히겠다는 방침도 밝혔다. 청년층이 한·일 안보협력의 수혜자이자 향후 정책 담당자로 성장한다는 점에서, 정부 차원의 정례적 소통 채널로 발전시킬 여지도 시사했다.

28일 오후 한국국방연구원에서 친선 탁구경기 후 일본 고이즈미 방위대신이 청년들과 함께 휴대전화를 이용해 '셀카'를 찍고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.28 gomsi@newspim.com

대담을 마친 뒤 두 장관과 한·일 청년들은 친선 탁구대회를 열어 교류의 자리를 이어갔다. 국방부는 "앞으로도 청년들과의 직접적인 소통을 통해 미래지향적인 국방정책을 수립·이행해 나가겠다"고 밝혔다.

28일 오후 한국국방연구원에서 양국 국방장관과 청년들이 친선 탁구경기 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.28 gomsi@newspim.com

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