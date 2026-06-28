한일 국방장관 "교류협력 강화…한미일 공조 지속 협의"

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[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 한일 국방장관이 양국 공군 간 특수비행팀 교류협력, 첨단과학기술 등 분야에서 국방교류협력을 강화하기로 했다.

안규백 국방부장관과 고이즈미 신지로 일본 방위대신은 28일 서울에서 한일 국방장관 회담을 개최했다. 양 장관은 지난 1월 안 장관의 방일, 5월 싱가포르 회동에 이어 이번 고이즈미 대신의 방한으로 여섯 번째 회담을 열었다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 =안규백(왼쪽) 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부 연병장에서 의장대 사열을 하며 대화를 하고 있다.2026.06.28 photo@newspim.com

이번 회담에서 양 장관은 상호방문·회담 정례화, 약 9년 만에 재개된 한일 수색구조훈련 실시, 국방당국 간 인공지능(AI) 분야 논의 추진 등의 성과를 높이 평가했다.

아울러 양측은 엄중한 안보환경 속에서 역내 평화와 안정 유지를 위한 협력을 이어가기로 했다. 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화구축 의지도 재확인했으며, 한일·한미일 공조를 지속해 나가기로 했다.

향후 협력 방향도 구체화됐다. 공군 블랙이글스의 일본 기착을 계기로 양국 특수비행팀(블랙이글스-블루임펄스) 간 교류협력을 이어가고, 수색구조훈련을 더욱 발전시키기로 했다. AI 등 첨단 과학기술 협력 분야에 대한 한일 간 논의도 추진한다.

양 장관은 상호 이해와 신뢰 증진을 바탕으로 안정적이고 미래지향적인 한일 국방교류협력 발전을 위한 소통과 노력을 강화해 나가기로 했다.

한편 안 장관과 고이즈미 대신은 이날 한국국방연구원(KIDA)에서 청년 안보대화 및 친선 탁구 경기를 진행할 예정이며, 고이즈미 대신은 조현 외교부 장관도 접견할 것으로 알려졌다.

hyun9@newspim.com