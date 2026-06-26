李대통령, 일한의원연맹 회장 접견…"한일, '가깝고 또 가까운' 사이 되길"

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다케다 료타 의원 방한…의원 교류 확대 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 26일 다케다 료타 일한의원연맹 회장을 접견하고, "저는 한일 관계가 많이 개선이 돼서 '가깝고 또 가까운' 그런 사이가 되기를 바란다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 일본 의원단 일행을 만나 유동적인 국제 정세 속 한일 외교·안보와 경제 협력 방안을 논의하면서 이같이 말했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

이 대통령은 "국제 관계가 최근에 많이 복잡해지고 유동적인데 이럴 때일수록 한일 관계가 많이 개선되는 것이 양국 모두에게 도움이 될 거라고 생각한다"며 발전적 한일 관계에 대한 강한 의지를 피력했다.

다케다 회장 역시 양국 관계를 '선택이 아닌 필수(Must)'라고 규정하며 중견국간 결속을 강조했다.

이 대통령은 먼저 인사말에서 지속 가능한 한일 관계를 구축하는 데 의원 외교가 매우 중요한 역할을 한다고 짚었다. 이 대통령은 "한일 관계를 개선하려면 국민들 사이의 교류와 고위 정상 간 교류도 중요하지만, 한일의원연맹과 일한의원연맹 간의 교류 협력도 매우 중요하다고 생각한다"며 "의원 간 교류가 좀 더 활발하게 확대되길 바라며, 오늘 방문을 계기로 한일 관계 발전을 위한 회장님의 좋은 의견을 들어보겠다"고 했다.

다케다 회장은 최근 조성된 양국의 두터운 신뢰 관계와 첨단 산업·안보 분야의 공조 필요성을 역설했다.

다케다 회장은 이 대통령이 착용한 안경이 일본의 유명 안경 생산지인 후쿠이현 '사바에' 제품임을 알아보고, 배석한 사바에 출신 이나다 도모미 상임간사를 소개하는 등 화기애애한 분위기 속에 발언을 시작했다.

다케다 회장은 "양국의 셔틀외교가 계속되고 있는 것은 대단히 훌륭한 것"이라며 "특히 양 정상의 고향에서 셔틀외교가 이어진 것은 새로운 롤모델"이라고 평가했다. 아울러 "일본의 언론 보도에 따르면 현재 일한 양국의 상호 신뢰 관계가 70%를 넘는다고 한다"며 "대단히 좋은 양국 관계가 일과성으로 그치지 않고 계속될 수 있도록 노력해야 한다"고 밝혔다.

이재명(오른쪽) 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 19일 오후 안동 시내 한 호텔에서 한일 확대 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

경제 협력과 관련해서는 최근 최태원 SK그룹 회장이 일한경제인 회의에서 언급한 발언을 인용했다. 다케다 회장은 "최 회장이 연설에서 일본과 한국의 관계는 '선택'이 아니라 '머스트(필수)'라고 말했다"며 "지금 인공지능(AI)과 반도체가 세계 경제를 뒷받침하고 있는 상황에서 양국 간 기술 협력은 떼려야 뗄 수 없는 관계"라고 진단했다.

동북아 안보 위기에 대응하기 위한 한일 공조 체제 구축도 제안했다. 다케다 회장은 "지정학적으로 우리는 핵보유국에 둘러싸여 있는 나라들"이라며 "세계 질서가 불안정한 가운데 일본과 한국 양국이 해야 하는 일은 우리 미들파워가 결속해서 세계 질서를 안정화시키는 것"이라고 강조했다.

다케다 회장이 안보 위기 속 미들파워 결속론을 제안하자, 이 대통령은 대화 도중 여러 차례 고개를 끄덕이며 깊은 공감을 표시하기도 했다.

이날 접견은 청와대 본관 2층 접견실에서 시종일관 부드럽고 친밀한 분위기 속에서 진행됐다.

이 대통령과 다케다 회장 사이의 원형 티테이블에는 흰색 소국과 빨간 장미, 파란 수국이 섞인 꽃바구니가 세팅돼, 다케다 회장 뒤편에 서 있는 태극기의 색조와 톤을 맞춘 세심한 연출이 돋보였다.

접견에는 일본 측에서 다케다 회장을 비롯해 마에하라 세이지 부회장, 이나다 도모미 상임간사, 다케즈메 히토시 참의원, 미즈시마 고이치 주한일본대사, 오츠카 켄고 외무성 아시아대양주국 심의관 등이 참석했다.

우리 측에서는 주호영 한일의원연맹회장, 민홍철 간사장, 위성락 국가안보실장, 임웅순 안보실 2차장, 강유정 수석대변인 등이 배석했다.

the13ook@newspim.com