이란 "美 공습은 MOU 위반…국가 주권 지킬 것"

미국-이란, 휴전합의 이후 이틀째 무력충돌

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 이란 정부가 미국의 추가 공습을 종전 양해각서(MOU) 위반이라고 규정하며 국가 주권을 지키기 위한 대응을 이어가기로 했다.

이란 외무부는 28일(현지시간) 성명을 내고 "테러리스트 집단 미군이 새벽에 이란 남부 해안의 여러 감시 시설을 공습한 것을 강력히 규탄한다"며 "이는 유엔 헌장 2조 4항, 그리고 이달 18일 체결된 종전 MOU 1조를 명백히 위반하는 행위"라고 밝혔다.

이란 군이 공격 드론을 발사하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

이어 "이 잔혹한 공격은 미국 정권이 약속을 조금도 존중하지 않고, 약속을 어기는 것이 그들의 본성임을 보여준다"며 "유엔 헌장 51조에 따라 미국의 군사적 침략에 맞서 이란의 국가 주권과 영토 보전을 수호하겠다는 결의를 강조한다"고 발표했다.

앞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)도 미국의 공습에 대한 보복 차원에서 쿠웨이트 알리 알 살렘 공군기지와 바레인 살만항의 미 해군 제5함대 기지 등 미군 시설 8곳을 미사일과 드론으로 공격했다고 밝혔다. IRGC는 휴전 위반이 이어질 경우 협상 절차를 중단할 수 있다고도 경고했다.

미국과 이란은 지난 18일 종전 MOU를 체결했지만 최근 양측이 공습과 보복 공격을 주고받으면서 휴전 유지 여부를 둘러싼 긴장이 다시 커지고 있다.

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