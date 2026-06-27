[씨네톡] 임수정 '그림자 아이', 기묘한 '그림자 동화'로 미스터리 정조준

3년 만에 코마에서 깨어난 수안…변해버린 엄마와 죽은 언니 닮은 소녀의 등장

동화 같은 감각적 미장센, 스크린 속 공간으로 관객 압도



[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 박소이와 유나, 그리고 임수정이 의기투합한 영화 '그림자 아이'가 독특한 소재를 앞세워 오는 7월 관객들과 만난다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '그림자 아이' 속 한장면 [사진= 영화사 달리기 / 썬더필름] 2026.06.26 taeyi427@newspim.com

영화 '그림자 아이'는 3년이라는 긴 시간 동안 코마 상태에 빠져있다 깨어난 '수안'이 마주하는 기묘한 현실을 다룬다. 어딘가 완전히 변해버린 엄마 '금옥'과 이미 세상을 떠난 언니 '수련'의 얼굴을 한 정체불명의 소녀 '재인'을 만나면서 잔혹하고도 신비로운 '그림자 동화'의 비밀 속으로 빨려 들어가는 이야기를 그린 미스터리 서스펜스물이다.

작품은 예측 불가능한 의문의 사건들로 서막을 열며 관객의 호기심을 강하게 자극한다. 극이 전개될수록 영화는 단순한 장르적 재미를 넘어 인물들의 관계 이면에 숨겨진 서늘하고도 이기적인 인간의 본성을 미스터리한 서사 구조 안에 정밀하게 녹여낸다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '그림자 아이' 속 한장면 [사진= 영화사 달리기 / 썬더필름] 2026.06.26 taeyi427@newspim.com

동화라는 환상적인 장치 뒤에 감춰진 날카로운 긴장감은 관객들로 하여금 인간의 집착과 비정함에 대해 묘한 서늘함을 느끼게 만든다.

이 작품에서 단연 눈길을 사로잡는 요소는 환상적이면서도 감각적인 비주얼과 정교하게 짜인 미장센이다. 마치 잔혹 동화의 한 페이지를 그대로 옮겨놓은 듯한 스크린 연출은 보는 이들을 단숨에 극 중 공간으로 몰입시키는 흡인력을 발휘한다.

여기에 인물들의 불안정한 내면 심리를 고스란히 대변하는 카메라 앵글과 극의 감정선을 극대화하는 세련된 음악이 어우러져 시각과 청각을 아우르는 팽팽한 긴장감을 완성했다.

배우들의 밀도 높은 열연 또한 작품의 완성도를 단단하게 지탱한다. 이미 수많은 작품을 통해 뛰어난 연기력을 인정받은 박소이는 이번 작품에서 언니를 잃은 동생 역을 맡아 복잡한 감정선을 섬세하고도 밀도 높게 소화해 냈다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '그림자 아이' 속 한장면 [사진= 영화사 달리기 / 썬더필름] 2026.06.26 taeyi427@newspim.com

여기에 1인 2역이라는 고난도 연기에 나선 박소이는 유나 역으로 스크린을 압도하는 강렬한 존재감을 발산한다. 무엇보다 이들 중심에서 독보적인 아우라로 극의 무게중심을 단단히 잡아주는 임수정의 노련하고 깊이 있는 연기가 일품이다.

신비로운 미스터리 구조와 서늘한 인간 본성의 이야기를 완성도 높게 버무려낸 영화 '그림자 아이'는 오는 7월 1일 전국 극장에서 개봉 예정이다.

taeyi427@newspim.com