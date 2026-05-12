'미생'·'신의 한 수' 잇는 수 싸움…영화 '파이널 피스' 27일 개봉

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사카구치 켄타로·와타나베 켄 주연

장기판 위 욕망과 광기의 서스펜스

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 바둑과 장기 등 '사각의 판' 위에서 펼쳐지는 치열한 심리전을 서스펜스로 풀어낸 웰메이드 영화 한 편이 관객들을 찾아온다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '파이널 피스' 포스터 [사진=엔케이컨텐츠] 2026.05.12 taeyi427@newspim.com

12일 엔케이컨텐츠에 따르면 영화 '파이널 피스'는 고가의 장기말과 함께 신원불명의 사체가 발견되고 용의자가 된 천재 장기 기사 '케이스케'(사카구치 켄타로)와 사라진 도박꾼 '토묘'(와타나베 켄) 사이에 숨겨진 비밀이 밝혀지는 서스펜스 드라마다.

'파이널 피스'는 그간 바둑과 장기를 소재로 흥행했던 작품들의 장점을 영리하게 흡수했다는 평을 받는다. 바둑판 위에 인생의 희로애락을 투영했던 '미생'처럼 이 작품 역시 한 수의 선택이 인물의 운명을 뒤흔드는 과정을 집요하게 파고든다.

또 내기 바둑의 냉혹함을 그려낸 '신의 한 수'가 보여준 팽팽한 긴장감을 장기라는 정적인 소재로 옮겨와 극강의 미스터리 스릴러로 변주했다. 특히 스승과 제자의 집념을 다룬 '승부'와 달리 서로를 이해하는 유일한 존재가 파멸로 치닫는 '광기 어린 진검승부'에 집중하며 차별화된 서스펜스를 완성했다.

배우들의 연기 대결도 관전 포인트다. 국내에서도 높은 팬덤을 보유한 사카구치 켄타로는 기존의 로맨틱한 이미지를 완전히 벗어던지고 내면의 어둠을 간직한 천재 기사로 분했다.

여기에 일본의 국민 배우 와타나베 켄이 압도적인 아우라를 뿜어내며 극의 무게감을 더한다. 장기판을 사이에 둔 두 배우의 날 선 심리전은 단순한 대국을 넘어 인간의 욕망과 운명이 충돌하는 묵직한 드라마를 선사할 예정이다.

인생 전체를 건 단 한 수의 선택, 그 끝에 기다리는 진실을 그린 영화 '파이널 피스'는 오는 5월 27일 전국 메가박스에서 만나볼 수 있다.

taeyi427@newspim.com