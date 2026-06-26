나노, 美 전력시장 공략…라인홀드 컨퍼런스 5년 연속 참가

AI 핵심 요약beta
- 나노가 26일 미국 라인홀드 컨퍼런스에 5년 연속 참가했다고 밝혔다
- 나노는 현지 발전사들과 네트워킹하며 SCR 촉매 신규·교체 수요 확보에 나섰다
- AI 데이터센터 증가로 전력 인프라 확충이 이어지자 나노는 관련 프로젝트 영업 활동을 강화하겠다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 질소산화물(NOx) 저감 환경 촉매 전문기업 나노가 미국 발전 업계 주요 행사인 '라인홀드 컨퍼런스'에 5년 연속 참가했다고 26일 밝혔다.
올해 33회를 맞은 라인홀드 컨퍼런스는 지난 22~25일 미국 테네시주 내슈빌에서 개최됐다. 매년 6월 미국에서 열리는 발전업계 대표 기술 교류 행사로, 발전소 운영사와 발전·환경 설비사, 촉매 등 기자재 제조사 등 주요 업계 관계자들이 참석한다.
회사에 따르면 나노는 이번 행사에서 미국 화력 발전소 시장 내 SCR(선택적 촉매 환원) 촉매의 신규 및 교체 수요 확보에 나섰다. 현지 주요 발전사와의 직접 네트워킹을 확대하고, 발전소 운영사 및 환경 설비 기업을 대상으로 탈질 및 산화 촉매 제품의 경쟁력과 공급 역량을 소개했다.
SCR 탈질과 산화 촉매는 발전소 등 대형 연소 설비에서 배출되는 질소산화물 및 일산화탄소를 저감하는 대기환경 설비 부품이다. 미국 전력시장은 노후 발전설비 교체와 환경 규제 대응 수요가 지속되는 가운데, 최근 인공지능(AI) 데이터센터 증가에 따른 전력 인프라 확충이 맞물리고 있다.
나노 관계자는 "라인홀드 컨퍼런스는 미국 발전업계 주요 관계자들과 직접 소통할 수 있는 중요한 행사"라며 "5년 연속 참가를 통해 쌓아온 현지 네트워크를 기반으로 SCR 촉매 신규 및 교체 수요에 대응하고, 데이터센터 전력 수요 확대에 따른 관련 프로젝트 기회를 사업 성과로 이어갈 수 있도록 영업 활동을 강화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com