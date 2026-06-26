해방기 대전 문학·교육사 담은 '현대'·'호서학보' 문화유산 됐다

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 해방 직후 대전의 문학·교육 흐름을 보여주는 희귀 기록물 2건이 대전시 등록문화유산으로 이름을 올렸다.

대전시는 26일 대전문학관 소장 자료인 문예지 '현대(現代)'와 학보 '호서학보(湖西學報)'를 대전시 등록문화유산으로 신규 등록 고시한다고 밝혔다.

대전시 등록문화유산 신규 등록된 문예지 '현대(現代)' 9월호. [사진=대전시] 2026.06.26 nn0416@newspim.com

등록문화유산은 근현대 문화유산 가운데 보존과 활용 가치가 높은 자료를 체계적으로 관리하기 위해 지정하는 제도다. 이번에 등록된 두 자료는 대전문학관 소장 유물 정리와 연구 과정에서 지역 문학사와 교육사적 가치가 확인됐다.

'현대'는 1946년 대전의 현대사에서 창간돼 1947년 10월까지 모두 4호가 발간된 문예지다. 해방공간 대전에서 활동한 좌익·진보 성향 지식인과 지역 문인들이 참여한 잡지로, 1948년에는 '신성(新聲)'으로 이름을 바꿔 발간됐다.

특히 대전문학관이 소장한 '현대' 1947년 9월호는 현재까지 확인된 유일본이다. 해당 호에는 김태준, 신남철, 조중곤, 김남천 등 조선문학가동맹 계열 필진과 임완빈, 황린 등 대전 지역 진보 인사, 박희진, 박용래, 이병권 등 지역 문인들의 글이 함께 실려 있다.

동시대 대전 지역에서 발행된 문예지 가운데 활자본 형태로 제작된 사례가 드물다는 점에서도 희소성이 크다. 해방 직후 대전 문단의 사상적 흐름과 지역 문학 활동을 살필 수 있는 자료로 평가된다.

'호서학보'는 1949년 12월 대전 최초의 성인 대학인 호서민중대학 창립 1주년을 기념해 발행된 학보 창간호다. 호서민중대학은 대전의 대표 시인 정훈이 설립한 교육기관이다.

학보에는 대학 설립 이념과 연혁, 교직원·학생 명단, 논설, 시, 산문, 학술 글 등이 담겼다. 해방기 대전에서 발행된 유일한 대학 학보로 당시 지역 교육 현장의 실상을 확인할 수 있는 자료다.

또 정부 수립 이후 좌익 계열 지식인 활동이 위축되던 시기, 대전 지역사회가 문학·교육적 공백을 어떻게 메워 갔는지를 보여준다는 점에서 지역사 연구 가치도 높다.

박승원 대전시 문화예술관광국장은 "앞으로도 지속적인 조사와 연구를 통해 대전의 역사적 가치를 지닌 자료를 발굴하고 도시 정체성을 확립해 나가겠다"고 말했다.

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