크래프톤, 배틀그라운드 국가대항전 PNC 2026 개막

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26~28일 서울 장충체육관서 16개국 대표팀 우승 경쟁

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 26일 배틀그라운드의 국제 e스포츠 대회 '펍지 네이션스 컵(PNC) 2026 in Seoul' 그랜드 파이널을 개막했다.

28일까지 서울 장충체육관에서 열리는 이번 대회에는 16개국 대표팀이 참가해 최종 우승을 놓고 경쟁한다.

크래프톤이 26일 배틀그라운드의 국제 e스포츠 대회 '펍지 네이션스 컵(PNC) 2026 in Seoul' 그랜드 파이널을 개막했다. [사진= 크래프톤]

이번 대회에는 지난해 성적을 바탕으로 결선에 직행한 8개국과 서바이벌 스테이지를 통과한 8개 팀이 출전한다. 디펜딩 챔피언 베트남을 비롯해 대한민국, 중국, 태국, 미국, 독일, 브라질, 인도네시아가 시드팀으로 참가한다.

23~24일 펍지 성수에서 진행된 서바이벌 스테이지에서는 우크라이나, 튀르키예, 덴마크, 아르헨티나, 영국, 필리핀 등 8개 팀이 최종 진출을 확정했다.

그랜드 파이널은 총 15개 매치로 진행되며 킬 포인트와 순위 포인트를 합산해 최종 순위를 가린다. 총상금은 50만 달러 규모이며 이벤트 패스 및 아이템 판매 수익의 25%가 추가돼 성적에 따라 차등 분배된다. 우승국에는 의류 브랜드 '떠그클럽'과의 협력으로 제작한 'PNC 챔피언스 룩'이 증정된다.

대회 기간에는 다양한 현장 프로그램이 진행된다. 26일에는 그룹 올데이 프로젝트가 하프타임 공연을 펼치고 28일에는 글로벌 아티스트 전소미가 무대에 오른다.

축구선수 이승우와 인플루언서 김블루 등이 함께하는 라이브 프로그램과 팬 사인회, 비트박스, 마술 쇼, 밴드 공연, 스트리트 댄스 등도 운영된다.

경기는 배틀그라운드 e스포츠 공식 유튜브 채널과 치지직, SOOP 등에서 중계되며, 글로벌 스트리머 채널을 통해서도 시청할 수 있다. 공식 채널에서 경기를 시청하면 드롭스 이벤트에 참여해 시청 시간에 따라 인게임 아이템을 받을 수 있다.

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