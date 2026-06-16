크래프톤, 배틀그라운드에 AI 파트너 'Ally Duo' 베타 공개

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음성 상호작용으로 협력 플레이…한·중·영 3개 언어 지원

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 배틀그라운드 아케이드에 인공지능(AI) 기술을 적용한 신규 모드 'Ally Duo'를 베타 서비스로 공개한다. 6월 17일부터 7월 1일까지 2주간 글로벌 이용자를 대상으로 운영한다.

Ally Duo는 이용자가 AI 캐릭터 '엘라'와 2인 팀을 이뤄 사녹 맵에서 플레이하는 모드다. 이용자는 음성으로 엘라와 소통하며 이동, 아이템 수집, 전략 수립 등 다양한 상황에서 협력한다.

크래프톤이 배틀그라운드 아케이드에 인공지능(AI) 기술을 적용한 신규 모드 'Ally Duo'를 베타 서비스로 공개한다. 6월 17일부터 7월 1일까지 2주간 글로벌 이용자를 대상으로 운영한다. [사진= 크래프톤]

엘라는 크래프톤의 AI 기술 'PUBG 엘라이'를 기반으로 구현됐다. 엔비디아 에이스 기술 기반의 온디바이스 소형 언어 모델을 활용해 이용자의 음성 명령과 게임 상황을 이해하고 능동적으로 반응하도록 설계됐다.

기존 NPC와 달리 PUBG 엘라이는 변화하는 게임 상황과 음성 명령을 함께 이해해 필요한 행동과 응답을 생성한다.

즉각적인 대응이 필요한 상황에서는 지연을 최소화해 빠르게 행동하고 맥락 이해가 필요한 상황에서는 게임 상황과 대화 흐름을 종합해 판단한다.

베타 서비스는 한국어, 중국어, 영어 음성 상호작용을 지원한다. 크래프톤은 베타 기간에 이용자들의 플레이 경험과 피드백을 바탕으로 기술을 고도화할 계획이다.

김상균 배틀그라운드 개발본부장은 "PUBG 엘라이는 콘텐츠 크리에이터들이 다양한 상황을 연출하며 재미있게 활용할 수 있는 도구가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 배틀그라운드 이용자들에게 새로운 재미를 선사할 다양한 모드를 선보여 나가겠다"고 말했다.

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