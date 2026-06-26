셀트리온, 바이오 USA서 180건 파트너링…AI 신약개발 협력 확대

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2000명 넘는 관람객 부스 방문

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 바이오USA 2026에서 역대 최대 규모의 비즈니스 미팅을 진행하며 인공지능(AI) 기반 신약 개발과 항체약물접합체(ADC) 등 차세대 성장동력 확보에 속도를 냈다.

셀트리온은 지난 22일부터 25일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열린 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA 2026)'에 참가해 글로벌 제약·바이오 기업들과 180건이 넘는 비즈니스 미팅을 진행했다고 26일 밝혔다.

셀트리온 바이오USA 부스 [사진=셀트리온]

이는 셀트리온이 바이오USA에 참가한 이후 가장 많은 규모의 미팅이다. 회사는 2010년부터 17년 연속 바이오USA에 참가하며 글로벌 네트워크 확대와 사업 협력을 추진해 왔다.

이번 행사에서는 글로벌 제약사와 바이오텍을 대상으로 항체약물접합체(ADC)와 다중항체(MsAb) 신약 기술을 소개하고 공동 개발과 기술 협력 방안을 논의했다.

AI 기반 신약 개발 역량도 적극적으로 소개했다. 셀트리온은 AI 기반 신규 타깃 발굴과 포트폴리오 확장, 차세대 다중항체 설계, 개발 가능성 평가(In silico Developability Assessment), 데이터 기반 연구 플랫폼(Healthcare Intelligence Bank) 등을 공개하며 관련 기업들과 협력을 논의했다고 설명했다.

소재·부품·장비(소부장) 분야에서도 글로벌 기업들과 생산 효율화와 기술 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 협의했으며, 행사 이후에도 후속 논의를 이어갈 계획이다. 행사 기간 셀트리온 부스에는 2000명이 넘는 방문객이 찾았으며, AI 기반 신약 개발 전략과 미래 성장 비전을 소개하는 전시 콘텐츠를 선보였다.

셀트리온 관계자는 "올해 바이오USA에서는 역대 최대인 180건 이상의 비즈니스 미팅과 2천 명이 넘는 부스 방문객을 기록하며 회사에 대한 글로벌 관심을 확인했다"며 "바이오시밀러를 넘어 ADC와 다중항체, AI 기반 기술 등 차세대 성장동력에 대한 관심이 높았다"고 말했다. 이어 "이번 행사에서 발굴한 글로벌 파트너링 기회를 구체화하고 AI 기반 신약 개발 등 미래 성장동력이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com