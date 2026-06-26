아바코 "반도체·TGV 분야 신규 사업 확대 추진 중"

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IR서 신규사업·하반기 전략 소개

Low Damage Sputter·TGV 사업 현황

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아바코는 26일 기업설명회(IR)를 열고 주요 사업 현황과 실적 흐름, 신규 성장사업 추진 현황, 하반기 사업 전략 등을 투자자들에게 설명했다고 밝혔다.

이번 설명회에서 아바코는 'Low Damage Sputter'와 'TGV(Through Glass Via)' 관련 사업의 진행 상황을 공유했다. 회사는 해당 사업의 고객사 대응 현황과 사업 확대 전략도 함께 소개했다.

아바코는 미국 시장을 포함한 글로벌 사업 확대 전략도 설명했다. 주요 수주 추진 현황과 향후 사업 포트폴리오 고도화 계획도 설명회 주요 내용에 포함됐다.

아바코 로고. [사진=아바코]

설명회 이후 진행된 질의응답(Q&A)에서는 신규 사업의 상업화 전략과 성장 가능성, 고객사 수주 확대 전략, 미래 사업 추진 방향 등에 대한 질문이 나왔다.

아바코는 기존 디스플레이 장비 사업을 기반으로 반도체와 TGV 분야 신규 사업 확대를 추진하고 있다. 회사는 향후 IR 활동을 통해 투자자와의 소통을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

아바코 관계자는 "이번 기업설명회를 통해 상반기 사업 성과와 신규 성장사업의 추진 현황을 투자자들과 공유했다"며 "앞으로도 시장과 소통하며 사업 진행 상황과 주요 경영 현황을 전달해 나갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com