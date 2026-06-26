알리, 상반기 인기템 한데 모았다…'알급날 어워즈' 최대 60% 할인

평점·판매량·후기 반영한 5개 테마 랭킹관 운영

28일까지 전 카테고리 할인…결제 혜택 더하면 최대 2만4000원 추가 할인

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 알리익스프레스가 올해 상반기 소비자 선택이 집중된 인기 상품을 랭킹 형태로 선보인다. 실제 판매량과 구매 후기, 평점 등을 반영해 상품을 구성하고 할인 혜택까지 더해 합리적인 쇼핑 수요를 공략한다.

알리익스프레스는 오는 26일부터 28일까지 '알급날 2026 상반기 어워즈'를 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 2026년 1월 1일부터 6월 14일까지 집계된 실제 판매 데이터를 기반으로 구성됐다.

알리익스프레스, '알급날 2026 상반기 어워즈'. [사진=알리익스프레스 제공]

행사 기간 전 카테고리 상품에는 최대 60% 할인이 적용된다. 여기에 최대 13% 할인 혜택을 제공하는 알급날 전용 쿠폰도 마련됐다. 자동차·오토바이 부품 일부 상품에는 최대 10% 추가 할인이 적용되며, 특정 결제 수단 이용 시 결제 금액에 따라 최대 2만4000원의 추가 할인도 받을 수 있다.

행사 페이지는 소비자 구매 목적에 맞춰 5개 테마 랭킹관으로 운영된다. 누적 후기와 평점을 반영한 '리뷰로 검증된 베스트셀러', 구매 후기와 만족도를 고려한 '안심 쇼핑 추천', 만족도 높은 인기 상품, 여름 스포츠 응원 시즌 수요를 반영한 '응원 준비 베스트', 최근 검색량과 판매 흐름을 반영한 '지금 가장 많이 찾는 상품' 등이다.

알리익스프레스는 이번 어워즈를 통해 상반기 인기 상품뿐 아니라 여름 스포츠 응원 시즌 수요와 최근 쇼핑 트렌드까지 반영한 상품 큐레이션을 제공한다는 계획이다. 알리익스프레스 관계자는 "실사용자 반응을 반영한 큐레이션을 통해 고객이 보다 안심하고 상품을 비교·선택할 수 있는 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com