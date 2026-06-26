'나의 소원, 평화의 문화'…김구 탄생 150주년 로고 나왔다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 26일 김구 탄생 150주년 유네스코 기념 공식 로고를 공개했다.
- 로고는 김구 초상과 '김구', '150', 표어 '나의 소원, 평화의 문화'를 결합해 제작했다.
- 한글·영문 로고로 국내외 행사와 홍보물에 활용하며 정부는 학술대회·기념식 등 사업을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 정부가 '김구 탄생 150주년 유네스코 기념해' 공식 로고를 공개했다.
로고는 김구 선생의 온화한 초상과 한글 '김구', 숫자 '150'을 결합해 기념해의 의미를 직관적으로 전달하도록 제작됐다. 지난 4월 27일 국무총리 주재 국가보훈위원회에서 확정한 표어(슬로건) '나의 소원, 평화의 문화'도 함께 반영했다.
표어 '나의 소원, 평화의 문화'는 '문화의 힘' 등 김구 선생의 사상을 바탕으로 한 것으로, 특히 '평화의 문화'는 김구 선생의 글에 담긴 표현이자 유네스코가 추구하는 '평화와 문화' 가치와도 부합한다.
로고는 한글·영문으로 함께 개발돼 국내 기념사업은 물론 국제행사와 해외 홍보물에도 활용할 수 있도록 했다. 판본체 한글 로고를 통해 역사적 무게감과 현대적 활용성을 동시에 살렸다. 색상은 유네스코 파란색(블루)을 기본으로 하되, 매체와 목적에 따라 검은색·흰색으로도 응용할 수 있다.
정부는 '가치 재조명', '통합과 연대', '기억과 계승' 등 3대 추진 방향 아래 학술대회, 문화주간 운영, 기념식 등을 추진 중이며, 이번 로고를 관련 행사와 홍보물에 활용할 계획이다.
fineview@newspim.com