[재산공개] 김문희 교육과정평가원장 98.8억…유보선 군산대 부총장 83억

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김문희·유보선, 교육부 관련 현직 공개자 재산 1·2위

퇴직자 중 배병일 前장학재단 이사장 68.3억 신고

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 김문희 한국교육과정평가원장이 6월 수시재산등록 현직 공직자 가운데 가장 많은 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 6월 수시재산등록사항'에 따르면, 김 원장은 총 98억8265만원의 재산을 신고했다.

30일 충북 진천군 한국교육과정평가원 대회의실에서 열린 김문희 제14대 평가원장 취임식 모습. [사진=평가원]

항목별로는 건물 61억7600만원, 예금 27억8387만원, 증권 12억5759만원, 자동차 등 1억3080만원, 토지 3483만원 등이다. 채무는 5억45만원가량이다.

김 원장의 건물 재산은 본인과 배우자 명의의 서울 서초구 아파트 지분 53억7600만원과 배우자 명의 서울 동작구 아파트 전세권 8억원 등으로 구성됐다. 예금은 본인 14억8181만원, 배우자 12억6789만원 등이다.

증권은 총 12억5759만원이다. 김 원장은 본인 명의로 AMD, SK하이닉스, 로블록스, 마이크로소프트, 삼성전자, 아마존닷컴, 알파벳A, 테슬라, 팔란티어테크 등 상장주식과 국채, 회사채, 기타 채권 등을 보유했다.

유보선 국립군산대학교 새만금캠퍼스 부총장은 83억140만원의 재산을 신고했다. 유 부총장은 6월 수시재산등록 현직 공개자 가운데 김 원장에 이어 두 번째로 많은 재산을 신고했다.

유 부총장의 재산은 증권 42억3177만원, 예금 22억1742만원, 건물 18억600만원, 채권 6000만원, 자동차 등 1621만원 등으로 구성됐다. 채무는 3000만원이다.

건물 재산에는 본인과 배우자 명의의 서울 강서구 아파트 지분 각 4억6000만원, 본인 명의 전북 군산시 아파트 전세권 9800만원, 모친 명의 서울 강서구 아파트 7억8800만원 등이 포함됐다.

예금은 본인 5억9021만원, 배우자 13억6496만원 등이다. 증권은 본인 명의 비상장주식인 주식회사 문학동네 7200주 42억3177만원을 신고했다. 사인간채권 6000만원과 한국교직원공제회 금융채무 3000만원도 함께 신고했다.

배병일 전 한국장학재단 이사장은 퇴직자 공개 대상 가운데 세 번째로 많은 68억3462만원의 재산을 신고했다. 배 전 이사장의 재산은 종전보다 3억6896만원 늘었다.

배 전 이사장의 재산은 예금 28억547만원, 토지 18억1671만원, 건물 16억1000만원, 채권 5억7100만원, 자동차 등 1916만원, 증권 1228만원 등으로 구성됐다.

배 전 이사장의 토지는 본인 명의 대구 동구 일대 토지, 배우자 명의 경북 울릉군 토지 등이다. 건물은 본인 명의 대구 동구 단독주택 9억5200만원, 배우자 명의 대구 수성구 아파트 6억3800만원 등이다.

예금은 본인 10억6773만원, 배우자 16억3312만원 등이다. 본인과 배우자는 사인간채권도 각각 2억원, 3억7100만원 신고했다.

배 전 이사장의 후임 박창달 한국장학재단 이사장은 16억4399만원의 재산을 신고했다. 박 이사장의 재산은 예금 8억2673만원, 건물 4억9300만원, 토지 2억636만원, 증권 1억1791만원 등이다.

박 이사장은 본인 명의 경북 포항시 대지 2억636만원, 배우자 명의 대구 남구 아파트 4억9300만원을 신고했다. 예금은 본인 4억5757만원, 배우자 3억6916만원 등으로 구성됐다. 증권 항목으로는 본인 명의 RP대상채권 1억1791만원을 신고했다.

jane94@newspim.com