전남 동부권 7개 시·군 단체장 당선인, 상생협의회 설립

AI 핵심 요약beta
- 전남 동부권 7개 시·군이 25일 상생협의회 설립에 합의했다
- 7개 시·군은 쓰레기소각장 광역화 등 공동 대응체계 구축에 뜻을 모았다
- 협의회는 공동현안 협력창구로 출범 절차를 추진할 계획이다
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 동부권 7개 시·군이 지역 현안 해결과 공동 발전을 위한 상생협의회 설립에 합의했다.
곡성·구례·고흥·보성군과 여수·순천·광양시 시장·군수 당선인은 25일 순천시장직 인수위원회 사무실에서 간담회를 열고 '(가칭) 전남 동부권 상생협의회' 구성 방안을 논의했다고 밝혔다.
참석자들은 개별 대응을 넘어 동부권 전체 차원의 협력 필요성에 공감하고 7개 시·군이 참여하는 공동 대응체계 구축에 뜻을 모았다.
주요 협력 과제로는 쓰레기 소각장 광역화, 항만공사 부산 이전 문제, 여자만 국가해양생태공원 조성 등이 제시됐다. 협의회는 향후 행정·산업·환경·교통 등 공동 현안을 발굴·조정하는 협력 창구 역할을 맡게 된다.
손훈모 순천시장 당선인은 "지역 간 경쟁을 넘어 상생과 협력이 동부권 성장의 동력이 될 것"이라며 "주민이 체감할 성과 창출에 힘쓰겠다"고 말했다.
7개 시·군은 협의회 명칭과 조직, 운영 방식 등을 구체화해 출범 절차를 추진할 계획이다.
chadol999@newspim.com