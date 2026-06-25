SK증권, 에데나코리아와 디지털자산 금융사업 MOU 체결

"블록체인 기반 실물자산 토큰화 및 금융시장 인프라 접목"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 25일 디지털자산 금융사업을 위해 에데나코리아와 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

SK증권에 따르면 에데나코리아(EDENA)는 국내외 금융기관의 토큰증권 및 스테이블코인 플랫폼을 글로벌 코어 뱅킹 레일과 국경 없이 직결 정산·청산 솔루션을 제공하는 글로벌 금융 인프라 기술기업이다. 양사는 이번 협약을 바탕으로 RWA 토큰 인프라 구성에 협력하고, 규제 친화적 금융서비스를 구현·활성화 할 수 있는 방안을 모색할 계획이다.

정준호 SK증권 대표이사(왼쪽), 정원재 에데나코리아 대표이사(오른쪽). [사진=SK증권]

정준호 SK증권 대표이사는 "에데나코리아와 함께 실물자산을 토큰화하고 유통하는 사업모델을 통해 디지털 금융자산 사업부문에서 해외진출을 도모하고 고객을 위한 새로운 금융서비스와 상품를 모색하겠다"며 "RWA 토큰화 사업은 규제 친화적 설계를 핵심 기치로 삼아 제도화 방향에 맞춰 플랫폼 구성하고 투자자 보호를 최우선으로 삼아 디지털자산 시장의 선두주자 지위를 공고히 하겠다"고 말했다.

정원재 에데나코리아 대표이사는 "에데나의 독자적인 전산 연동 아키텍처인 'EID'와 글로벌 코어 뱅킹 네트워크가 SK증권의 혁신적인 디지털자산 플랫폼과 결합됨으로써 국경을 넘나드는 차세대 디지털 금융의 절대적 주권을 확보하게 될 것"이라며 "양사의 원천 기술과 금융 노하우를 융합해 시장이 신뢰할 수 있는 완벽한 상용화 인프라를 빠르게 선보이겠다"고 전했다.

한편 SK증권은 토큰증권(STO)과 조각투자 사업을 확대해 나가고 있다. 지난 2022년 실물자산 부동산 유동화 시스템 구축해 고객들에게 조각투자 상품을 제공했고, '프로젝트 펄스'에 참여해 블록체인 기반 조각투자 금융 인프라 구축을 진행하고 있다. 당국의 제도 정비와 더불어 시스템 고도화와 리스크 관리 체계를 강화하는 등 토큰증권 및 조각투자 사업을 중장기 성장 동력으로 삼아 역량을 집중하고 있다.

rkgml925@newspim.com