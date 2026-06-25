경기도교육청평생학습관, 교육시설안전인증 '최우수등급' 획득

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청평생학습관이 25일 교육시설 안전인증 평가에서 최우수등급을 획득했다고 밝혔다
- 소방설비·보안체계·실외환경에서 최우수 평점을 받고 건축재료 안전 분야 우수로 종합 최우수등급을 받았다
- 이번 최우수등급 인증은 10년간 유지돼 2036년 5월까지 효력이 이어진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
류영신 관장 "지속적 시설 관리로 안심하고 학습할 수 있는 공간 만들 것"
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청평생학습관은 '2025년 교육시설 안전 인증 평가'에서 최고 등급인 '최우수등급'을 획득했다고 25일 밝혔다.
교육시설 안전인증은 '교육시설 등의 안전 및 유지에 관한 법률'에 근거해 시설안전, 실내환경안전, 외부환경안전 등 교육시설 전반의 안전성을 종합적으로 심사해 평가하는 제도다.
평생학습관은 소방설비와 보안체계관리, 실외환경공간 분야에서 최우수 평점을 받았으며 건축재료 안전 및 예방관리 분야에서 우수 평점을 획득해 종합 최우수등급을 평가받았다.
이번 인증에 따라 평생학습관의 교육시설 최우수등급 인증 기간은 향후 10년간 유지되어 오는 2036년 5월까지 이어진다.
류영신 경기도교육청평생학습관장은 "이번 최우수 인증은 학습관을 이용하는 도민들의 안전을 위해 전 직원이 한마음으로 노력해 얻은 값진 성과"라며 "앞으로도 지속적인 시설관리와 환경개선을 통해 이용자 모두가 안심하고 편안하게 평생학습을 누릴 수 있는 공간이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com