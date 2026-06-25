하나생명, 사내망 전용 생성형 AI 챗봇 '별비서' 도입

자체 LLM 기반 내부 업무망 구축…정보유출 우려 줄이고 업무 효율 제고

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나생명은 사내 정보 유출 우려를 줄이고 업무 효율을 높이기 위해 내부 업무망 전용 생성형 인공지능(AI) 챗봇 '별비서'를 오픈했다고 25일 밝혔다.

'별비서'는 오픈소스 기반 대규모언어모델(LLM)을 활용해 하나생명이 사내 업무망에 독자적으로 구축한 AI 챗봇이다. 외부 퍼블릭 생성형 AI 서비스와 달리 사내 데이터가 외부로 노출될 위험을 줄여 임직원이 보안 환경 안에서 업무에 활용할 수 있는 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나생명은 사내 정보 유출 우려를 줄이고 업무 효율을 높이기 위해 내부 업무망 전용 생성형 인공지능(AI) 챗봇 '별비서'를 오픈했다고 25일 밝혔다. [사진= 하나생명] 2026.06.25 yunyun@newspim.com

특히 '별비서'는 생성형 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 환각현상(Hallucination)을 줄이기 위해 사용자가 지정한 사내 문서를 기반으로 답변을 검색·요약하도록 설계됐다. AI가 일반 지식에 의존해 답변을 생성하기보다 실제 업무 규정과 가이드에 근거한 답변을 제공할 수 있도록 한 것이다.

임직원은 '별비서'를 통해 사내 규정, 업무 매뉴얼, 각종 보고서 등 내부 지식정보를 기반으로 질의응답을 할 수 있다. 문서 작성, 요약, 번역, 아이디어 도출 등에도 활용 가능해 방대한 자료를 빠르게 검색하고 문서 검토 시간을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

하나생명은 각 부서가 보유한 업무 자료를 업로드하면 별도 개발 지식 없이도 해당 업무에 특화된 챗봇을 구성할 수 있는 환경도 마련했다. 반복 문의가 많은 업무나 복잡한 매뉴얼 검색, 기준서·지침서 확인 등을 각 부서가 손쉽게 AI로 전환할 수 있도록 지원한다는 설명이다.

박은정 하나생명 AI전략부장은 "별비서는 단순한 질의응답용 챗봇이 아니라 임직원이 업무 문서를 더 빠르게 이해하고 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 지원하는 내부 AI 업무 도구"라며 "앞으로도 각 부서가 보유한 업무 노하우가 개인에게만 머무르지 않고 임직원이 함께 활용할 수 있는 AI 자산으로 축적될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

하나생명은 '별비서'를 시작으로 사내망 기반 생성형 AI 활용 환경을 지속적으로 고도화하고, 임직원의 업무 효율과 영업 지원을 위한 AI 서비스를 확대해 나갈 계획이다.

yunyun@newspim.com