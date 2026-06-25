전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

정부, 기존 계획보다 중등교사 채용 확대...고교학점제 안착에 방점

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 교육부가 25일 2027~2030년 교원수급방향을 발표하며 2027학년도 중등 교사 신규채용을 기존보다 확대했다
  • 학생 수는 2030년까지 약 21% 감소하지만 고교학점제·기초학력·AI·디지털 교육 확대에 따라 중등 교원 확보 필요성이 커졌다고 밝혔다
  • 2027학년도 중등은 4700~5100명으로 늘리고 이후 단계적 감축, 초등은 2700~2900명 수준으로 완만히 줄이는 계획을 제시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2027학년도 중등 4700~5100명 채용 전망
기존 계획보다 최대 1600명 늘어…고교학점제 반영
초등은 학령인구 감소에 맞춰 완만한 축소 기조

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정부가 2027학년도 중등교사 신규 채용 규모를 기존 계획보다 확대하기로 했다. 학령인구 감소 흐름 속에서도 고교학점제 안착과 기초학력 보장, 인공지능(AI)·디지털 교육 확대 등 정책 수요를 반영해 중등 교원 확보에 무게를 둔 것으로 풀이된다.

교육부는 이 같은 내용을 담은 '중장기(2027~2030년) 초·중등 교과교원 수급방향'을 25일 발표했다.

2027~2030학년도 교원수급계획. [AI 일러스트=챗GPT]

장세은 교육부 교원정책과장은 "현재 세대와 미래 세대 간 균형적인 교육여건을 지원하고 지역균형성장, 고교학점제, 기초학력 보장, AI 인재 양성과 같은 교육 분야 국정과제 추진을 위해 중장기 교원 수급 방향을 마련했다"고 설명했다.

교육부에 따르면 공립 초·중등 학생 수는 2025년 대비 2030년까지 약 90만명, 21%가량 줄어들 전망이다. 초등학생은 229만9000명에서 160만1000명으로 30.3%, 중등학생은 192만1000명에서 171만6000명으로 10.7% 감소할 것으로 예상됐다.

학생 수 감소에도 중등 신규채용 규모는 기존 계획보다 늘었다. 교육부는 2027학년도 중등 교사 신규채용 규모를 4700~5100명 내외로 제시했다. 2023년 발표한 기존 계획의 3500~4000명 내외보다 최대 1600명가량 많은 수준이다.

장 과장은 "지난 2024~2027학년도 교원 수급계획에서는 2027학년도 중등 신규채용 규모를 3500~4000명 내외로 안내한 바 있다"며 "이번에는 4700~5100명 내외로 안내했기 때문에 기존에 안내했던 규모보다 확대됐다"고 밝혔다.

확대 배경으로는 고교학점제가 꼽혔다. 장 과장은 "고교학점제가 가장 크다"며 "교육환경 변화에 대응해 고교학점제뿐만 아니라 기초학력 보장, AI 인재 양성 등을 종합적으로 고려했다"고 설명했다.

고교학점제는 학생이 진로와 적성에 따라 과목을 선택해 이수하고, 누적 학점이 기준에 도달하면 졸업을 인정받는 제도다. 학생별 선택과목과 수업 경로가 다양해지는 만큼 학교는 기존보다 많은 선택과목과 교육과정을 운영해야 한다.

특히 진로·융합 선택과목, 소인수 과목, 학교 간 공동교육과정 등이 늘어나면 과목별 수업을 맡을 교원 수요도 커진다. 학생 수가 줄더라도 과목 수와 수업 조합이 늘어나면 단순히 학생 수 감소 폭에 맞춰 교원 규모를 줄이기 어렵다는 의미다.

교육부는 2025년 전면 시행된 고교학점제가 도입 취지대로 운영되려면 학생의 과목 선택권 확대와 고교 교육과정 운영을 뒷받침할 중등 교원 확보가 필요하다고 보고 있다. 기초학력 전문교원 배치, AI·디지털 교육 확대에 따른 정보교과 교원 수요도 이번 수급방향에 반영됐다.

장 과장은 "고교학점제가 교육 취지에 맞게 성공적으로 현장에 안착될 수 있도록 중등교원을 지원한다"며 "학생들 수준에 맞는 기초학력 지원이 이루어질 수 있도록 초·중등 기초학력 전문교원 배치도 지원한다"고 말했다.

중등 교원 신규채용 계획 비교. [AI 일러스트=챗GPT]

중등 신규채용 규모는 이후 단계적으로 줄어든다. 2028학년도에는 4200~4600명, 2029학년도에는 3500~3900명, 2030학년도에는 3300~3700명 내외로 제시됐다.

초등 신규채용 규모 역시 학령인구 감소 흐름을 반영해 완만하게 줄어든다. 2027학년도 초등 교사 신규채용 규모는 2700~2900명 내외로 제시됐다. 이후 2028학년도 2600~2900명, 2029학년도 2500~2800명, 2030학년도 2500~2800명 내외로 조정된다.

기존 계획과 비교하면 초등은 큰 틀에서 감축 기조가 유지됐다. 2023년 발표된 2024~2027년 교원수급계획에서 2027학년도 초등 신규채용 규모는 2600~2900명 내외였는데 이번 계획에서도 2700~2900명 내외로 유사한 수치가 제시됐다. 

초등 채용 축소에 따른 교원 양성기관의 반발 가능성에 대해서는 학생 수 감소에도 일정 수준의 채용 규모를 유지하고 있다는 점을 강조했다. 장 과장은 "학생 수가 30% 가까이 감소하는 상황에서 신규채용 규모는 일정 부분 유지하고 있다고 설명드릴 수 있다"고 해명했다.

이날 발표된 연도별 신규채용 규모가 최종 확정치는 아니다. 실제 채용 규모는 시도교육청별 퇴직·휴직 규모 등 인력 운용 상황에 따라 달라질 수 있으며 2027학년도 신규채용 규모는 오는 9월 최종 공고될 예정이다.

최교진 교육부 장관은 "교원수급은 학생 수 감소뿐만 아니라 미래 인재 양성을 위한 다양한 교육수요와 환경 변화를 충분히 고려해 이루어져야 한다"며 "지역균형성장과 국가 인재양성을 뒷받침할 양질의 교육여건이 조성될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동