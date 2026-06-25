소방청, 광주 소방공무원 사망 계기 공직기강 확립...긴급회의 개최

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갑질·음주 강요 등 부조리 근절 나서

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 최근 광주 여성 소방공무원의 극단적 선택을 계기로 전국 소방지휘관 긴급회의를 열고 조직문화 혁신 태스크포스(TF)를 가동하는 등 공직기강 확립과 조직문화 개선에 나선다.

소방청은 오는 26일 오전 세종시 소방청 대회의실에서 전국 소방지휘관 회의를 긴급 개최한다고 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 회의는 최용철 소방청장 직무대행 주재로 진행되며, 전국 소방본부장과 감사과장, 소방청 관·국장이 참석한다. 전국 소방서장 242명을 비롯해 시·도 소방본부 소방행정과장, 소방학교장, 119특수구조단장, 119안전체험관장 등도 영상회의를 통해 참여한다.

소방청은 회의에서 공직기강 확립의 중요성을 강조하고 갑질, 음주 강요, 사 서 등 소방 조직 전반의 조직문화 실태를 전수 점검하고, 제보창구 개선과 현장 의견을 반영한 제도 개선 방안을 마련할 예정이다.

주요 추진 과제는 부조리한 조직문화 개선, 감찰 기능 보완, 공익제보 창구 활성화, 갑질 등 비위 행위에 대한 엄정한 신상필벌과 인사 조치 등이다. 소방청은 제보 등을 통해 확인된 위법·부당 행위에 대해서는 관련 규정에 따라 엄정 조치하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 제도 개선도 병행할 방침이다.

최용철 소방청장 직무대행은 "이번 사안을 매우 무겁고 엄중하게 받아들이고 있다"며 "전국 소방지휘관 회의를 통해 공직기강을 확립하고, 조직문화 혁신 TF를 중심으로 조직 내부의 문제점을 면밀히 살피겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com