헥토이노베이션 '폴리볼', 축구 본선 예측 적중자에 100만원 지급

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토너먼트 결과 모두 맞힌 이용자 최대 100명 대상

AI 예측 대결·팀·개인 랭킹전도 함께 운영

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 헥토이노베이션의 예측 플랫폼 폴리볼(Polyball)이 글로벌 축구 축제 본선 토너먼트 경기 결과를 모두 맞힌 이용자에게 1인당 100만원을 지급하는 이벤트를 25일 오후 1시부터 시작한다.

이번 이벤트는 본선 토너먼트 경기 결과를 모두 맞힌 이용자를 대상으로 한다. 보상 대상은 최대 100명이며, 지급 규모는 1인당 100만원이다. 최대 지급 인원 기준 총 보상 규모는 1억원이다.

폴리볼은 현재 글로벌 축구 축제 예측 이벤트를 진행하고 있다. 각 경기 결과를 맞힌 이용자에게는 닌텐도 스위치2, 외식 쿠폰 등 경품 추첨에 응모할 수 있는 '볼'을 지급한다.

[사진=헥토이노베이션]

예측 참여 방식도 확대한다. 폴리볼은 오는 29일부터 진행되는 4회차 이벤트부터 인공지능(AI) 기반 승부 예측 시스템인 '폴리볼 AI'와 이용자가 예측 결과를 겨루는 '폴리볼을 이겨라' 이벤트를 추가한다.

순위 경쟁 시스템도 운영 중이다. 이용자는 경기 결과를 맞힐 때마다 적중 점수를 받는다. 기본 적중 점수는 100점이며, 선택 비율이 낮은 경기 결과를 맞히면 가중치가 적용돼 한 경기에서 최대 200점을 받을 수 있다.

적중 점수를 기준으로 친구나 지인과 팀을 구성해 참여하는 팀 랭킹전과 개인별 점수를 집계하는 개인 랭킹전이 진행된다. 각 랭킹전 회차별 상위권 이용자에게는 네이버페이 1만원권 등 보상이 지급된다.

폴리볼은 지난 3월 출시된 무료 예측 게임 플랫폼이다. 프로야구 승부 예측으로 서비스를 시작했으며, 스포츠 경기뿐 아니라 정치, 경제, 문화 등 여러 분야의 예측 콘텐츠를 제공하고 있다.

헥토이노베이션은 위·변조가 어려운 대체불가토큰(NFT), 디지털자산 지갑 등 블록체인 기술을 기반으로 폴리볼 서비스 고도화를 추진하고 있다.

헥토이노베이션 관계자는 "폴리볼은 스포츠 경기를 단순히 관람하는 데 그치지 않고 이용자가 직접 예측하고 경쟁하며 보상을 얻을 수 있는 이용자 참여형 플랫폼"이라며 "글로벌 축구 축제 본선을 계기로 AI 승부 예측 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 이용자들에게 새로운 스포츠 팬덤 경험을 제공하겠다"고 말했다.

한편 폴리볼의 이용자 예측 데이터에 따르면 승부 예측에 참여한 이용자의 90% 이상이 대한민국의 32강 진출을 예상하고 있다.

dconnect@newspim.com