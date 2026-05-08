헥토이노베이션, 1분기 매출 1123억…창사 이래 첫 1000억 돌파

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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = IT 정보 서비스 기업 헥토이노베이션이 전 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 창사 이래 처음으로 분기 매출 1000억원을 넘어섰다.

헥토이노베이션은 8일 잠정 공시를 통해 2026년 1분기 연결기준 매출액 1123억원, 영업이익 146억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 25.4%, 24.1% 증가한 수치로, 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다.

이번 실적은 ▲IT 서비스 ▲핀테크 ▲헬스케어 등 모든 사업 부문이 역대 최고 분기 매출을 경신하며 견인했다. 영업이익률은 13.0%로 전 분기(10.5%) 대비 개선됐으며, 특히 핀테크 부문의 수익성 향상이 두드러졌다.

헥토이노베이션 로고. [사진=헥토이노베이션]

부문별 매출을 보면 IT 서비스는 신규 서비스 출시와 고객 확대로 전년 동기 대비 16.0% 성장했다. 핀테크 부문은 간편현금결제 확대와 가맹점 증가로 25.1%, 헬스케어 부문은 신제품 출시 및 유통 채널 다변화에 따라 30.3% 증가하며 각 사업부 모두 분기 최대 실적을 기록했다.

헥토이노베이션은 올해 '월렛-결제-플랫폼'이 연계된 스테이블코인 생태계 구축에 주력할 방침이다. 자체 B2C 앱 플랫폼의 경쟁력을 높이는 동시에 디지털자산 지갑 인프라인 '헥토월렛원'과 협업한 신규 서비스를 선보일 계획이다.

또 최근 출시한 프로야구 승부 예측 플랫폼 '폴리볼'을 통해 리워드 지급 과정에서 이용자들이 디지털자산 월렛을 자연스럽게 경험할 수 있는 활용 사례를 확대하고 있다. 또한 날씨 정보 앱 '날씨돌'은 단순 정보 제공을 넘어 라이프스타일 기반 맞춤형 플랫폼으로 고도화하며 고객 접점을 넓혀가고 있다.

현재 헥토이노베이션은 서클의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 '아크(Arc)' 퍼블릭 테스트넷에 국내 유일의 디지털 지갑 분야 파트너로 참여하고 있다. 자회사 헥토파이낸셜도 서클 결제 네트워크(CPN) 합류와 AI 에이전트용 스테이블코인 자동 지급 체계 구축(PoC) 등을 추진하며 글로벌 결제·정산 인프라 확대에 속도를 내고 있다. 헥토헬스케어는 사업 영역을 헬스케어 식품 전반으로 확대할 계획이다.

이현철 헥토이노베이션 대표이사는 "1분기 모든 사업 부문의 동반 성장으로 분기 매출 1000억 원 돌파라는 성과를 거뒀다"며 "기존 사업의 수익성을 강화하는 한편 B2C 앱 플랫폼과 디지털자산 지갑 인프라 등 중장기 성장 기반 확보를 위한 투자를 지속하겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com