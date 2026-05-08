한국타이어, 1분기 영업익 5069억원…전년比 42.9% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 8일 1분기 매출 5조3139억원, 영업이익 5069억원을 기록했다.
- 전년 대비 매출 7%, 영업이익 42.9% 증가했다.
- 전동화 전환과 프리미엄 타이어 확대, 공장 증설로 수익성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어가 전동화 전환과 프리미엄 타이어 판매 확대를 앞세워 1분기 수익성을 끌어올렸다. 글로벌 불확실성 속에서도 전기차·하이브리드 신차용 타이어 공급이 늘고 주요 지역 교체용 타이어 판매가 확대된 영향이다.
한국타이어앤테크놀로지는 8일 2026년 1분기 글로벌 연결 기준 매출액 5조3139억 원, 영업이익 5069억 원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 7.0%, 영업이익은 42.9% 증가했다.
타이어 부문 매출은 2조5657억 원으로 9.3% 늘었고, 영업이익은 4375억 원으로 31.1% 증가했다. 영업이익률은 17.1%를 기록했다.
고부가 제품 비중도 확대됐다. 승용차·경트럭용 타이어 매출 중 18인치 이상 고인치 타이어 비중은 49.1%로 전년 동기보다 2%p 올랐다. 신차용 타이어 매출 중 전기차 타이어 비중은 29.6%로 6.6%p 상승했다.
한국타이어는 미국 테네시공장과 유럽 헝가리공장 증설을 바탕으로 글로벌 공급 역량을 확대할 계획이다.
chanw@newspim.com