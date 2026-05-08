김남근 의원 "중동 위기, 고통분담과 상생협약으로 민생 부담 나누겠다"

아스콘·페인트·인쇄업계 고통분담 협약식

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김남근 더불어민주당 의원은 중동전쟁발 위기극복을 위한 고통분담 상생협약식에 대해 "건설자재 분야 등 3개의 상생협약식으로 민생 현장의 부담을 나누겠다"고 밝혔다.

지난 7일 국회에서는 오전 10시 30분 아스콘업계 상생협약식, 오전 11시 페인트업계 상생협약식, 오전 11시 30분 인쇄업계 상생협약식이 연이어 진행됐다.

김남근 더불어민주당 의원(우측 2번째) [사진=김남근 페이스북]

김 의원은 "중동전쟁 여파로 유가와 원자재 가격이 급등하는 상황에서, 그 부담이 중소기업과 영세업체에만 집중되지 않도록 업종별 사회적 대화를 통해 고통분담과 상생의 해법을 마련한 자리였다"고 설명했다.

그는 "특히 아스콘업계 상생협약은 장마철을 앞두고 도로포장 공사 지연과 국민 안전 우려가 커지는 상황에서 더욱 의미가 크다"며 "아스팔트 공급가격 급등은 지자체 등 발주기관의 공사 현장에서 자재 수급 차질과 공사비 증가로 이어지고, 결국 국민 생활 불편과 안전 문제로 연결될 수 있다"고 강조했다.

김 의원은 "이번 협약을 통해 정유사들은 국가 비상상황이라는 인식 아래 아스팔트 공급가격을 인하하고, 수출물량 일부를 국내에 우선 공급하기로 했다"며 "조달청은 원자재 가격 상승분이 조달가격에 적기에 반영될 수 있도록 제도를 개선하기로 했다"고 전했다.

이어 "앞으로 정유사들은 매월 초 아스팔트 공급가격을 확정한 뒤 대리점에 공문으로 통지해, 업계가 가격 변동에 보다 안정적으로 대응할 수 있도록 하기로 했다"며 "그동안 거래 예측가능성을 떨어뜨렸던 월말 사후정산 방식도 개선된다"고 밝혔다.

아울러 페인트업계 상생협약식에서는 페인트 제조 4사가 자재 가격 인상 계획을 철회하거나 축소하고, 종합건설사는 자재 가격 상승분이 공사비에 적기 반영될 수 있도록 노력하기로 했다. 인쇄업계 상생협약식에서는 제지사들이 올 상반기까지 인쇄용지 가격을 올리지 않고, 불투명한 가격결정 구조를 연말까지 개선하기로 했다.

김 의원은 "위기일수록 산업 참여자들이 함께 책임을 나누고, 현장의 어려움을 덜 수 있는 해법을 찾아야 한다"며 "원가 상승의 부담이 가장 약한 고리인 중소기업과 영세업체에만 전가되어서는 안 된다"고 역설했다.

그는 "이번 아스콘업계 상생협약을 비롯한 업종별 사회적 대화가 외부 위기 때마다 반복되어 온 부담 전가 구조를 개선하는 의미 있는 선례가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 상생협력의 구조를 굳건히 안착시키고, 흔들림 없는 민생 회복을 위해 끝까지 챙기겠다"고 다짐했다.

kimsh@newspim.com