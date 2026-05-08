신작 또는 IP에 1분기 실적 갈린다...희비 교차하는 게임업계

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신작 앞세운 넷마블·펄어비스·엔씨 '맑음'

배그 IP 앞세운 크래프톤도 분기 최대 실적

신작 없던 카카오게임즈, 1분기 영업손실 지속

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 게임업계의 1분기 경영실적이 발표되고 있는 가운데 신작과 지식재산권(IP)의 성패에 따라 실적이 갈리고 있다.

신작을 출시하거나 인기 IP가 있는 게임회사는 1분기 호실적을 기록한 반면 그렇지 못한 회사는 역성장을 하고 있기 때문이다.

펄어비스의 신작 게임 '붉은사막'이 출시 26일 만에 전 세계 누적 판매량 500만 장을 달성했다. 이는 한국 콘솔 게임 역사상 500만 장 판매까지 가장 빠른 속도다. [사진= 펄어비스]

8일 업계에 따르면 넷마블은 전날 2026년 1분기 경영실적으로 매출 6517억원, 영업이익 531억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 4.5%, 영업이익은 6.8% 늘어난 수치다.

매출과 영업이익의 성장에는 신작인 '스톤에이지 키우기'와 '일곱 개의 대죄: 오리진'이 있었다. 이들 두 작품은 1분기 막바지인 3월에 연이어 출시됐음에도 게임 매출 중 각 3%씩을 차지했다.

스톤에이지 IP를 이어받은 스톤에이지 키우기는 지난 3월 출시 한 달 만에 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 매출 1500만 달러(220억원)을 넘어섰다.

'일곱 개의 대죄: 오리진'도 3월 플레이스테이션5 무료 플레이 부문에서 미국, 캐나다, 유럽, 아시아 차트 1위, PC 플랫폼 스팀에서 프랑스 1위, 벨기에·이탈리아 3위 등 주요 시장에서 베스트셀러 차트에 올랐다.

넷마블은 4월에도 '몬길: 스타 다이브'를 출시해 초반 흥행을 이어가고 있으며 이달에는 '왕좌의 게임: 킹스로드', 내달 'SOL: enchant(솔: 인챈트)' 등 신작 출시를 이어간다는 계획이다.



김병규 넷마블 대표는 "글로벌 매출 비중이 79%에 달하는 다변화된 포트폴리오를 바탕으로 2분기부터는 신작 매출이 본격 반영되며 외형 성장과 수익성 개선이 함께 나타날 것으로 기대한다"고 밝혔다.

지난달 30일 1분기 경영실적을 발표한 크래프톤은 인기 IP인 PUBG(배틀그라운드, 펍지)를 앞세워 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 크래프톤은 2026년 1분기 매출 1조3714억원, 영업이익 5616억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 56.9%, 영업이익은 22.8% 증가했다.

특히 펍지 IP 프랜차이즈 매출은 전년 동기 대비 24% 증가하며 분기 매출 1조원을 돌파했다. 펍지 IP로 1분기 역대 최대 경영실적을 견인했다 볼 수 있는 것이다.

플랫폼별로 매출을 견인한 것도 펍지다. PC 플랫폼에서는 'PUBG: 배틀그라운드'의 콘텐츠 다양화와 강력한 라이브 서비스 운영이 매출 성장을 견인했고 모바일 부문에서는 배틀그라운드 모바일 인도(BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA, BGMI)의가 실적을 이끌었다.

김창한 크래프톤 대표는 "1분기 펍지 IP는 핵심 서비스 전반의 견조한 성장을 바탕으로 역대 최대 분기 매출을 달성해 BM 고도화를 통해 수익화 기반을 확대했다"고 평했다.

크래프톤 'PUBG: 배틀그라운드'. [사진=크래프톤]

반면 1분기 별다른 신작이 없었던 카카오게임즈는 연결기준 매출 829억원, 영업손실 255억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 33% 줄었고 영업손실이 이어졌다. 카카오게임즈는 6분기 연속 적자를 기록 중이다.

카카오게임즈는 2분기 다채로운 장르와 플랫폼을 아우르는 신작 라인업 완성도를 제고하며 하반기 성과 견인을 위한 초석을 다진다는 계획이다.

아직 실적 발표를 하지 않은 게임회사들도 신작의 성과로 시장 기대치를 웃도는 실적을 올릴 것으로 전망된다.

대표적으로 지난 3월 26일 AAA급 오픈월드 RPG '붉은사막'을 출시한 펄어비스가 꼽힌다. 붉은사막은 출시 26일 만에 글로벌 누적 판매량 500만장을 돌파했다. 패키지 게임인만큼 붉은사막 판매량이 곧 매출로 이어진다.

증권가 컨센서스에 따르면 펄어비스는 붉은사막의 흥행을 바탕으로 1분기 매출과 영업이익에서 모두 급성장 할 것으로 전망된다. 붉은사막 하나만으로 1분기 지난해 연결기준 매출인 3600억원을 넘어설 수 있다는 전망도 나온다. 펄어비스는 앞선 2년 동안 신작이 부재해 적자 폭이 확대된 바 있다.

에프앤가이드에 따르면 엔씨는 지난 2월 출시된 리니지 클래식에 아이온2의 신작 효과로 매출 5064억원, 영업이익 896억원을 기록할 것으로 예상된다. 전년 동기 대비 매출은 40%, 영업이익은 17배 늘어난 수치다.

리니지 IP를 활용한 리니지 클래식의 경우 지난 2월 7일 출시 이후 최대 동시접속자 32만명, 출시 20일도 안 돼 누적 매출 400억원을 돌파하기도 했다.

이효진 메리츠증권 연구원은 "1분기 게임업체들의 실적은 시장 눈높이 대비 견조한 성과가 예상된다"며 "7개사 합산 매출은 3.5조원, 이익은 9372억원으로 영업이익 기준 컨센서스를 20% 상회할 것"이라고 전망했다.

origin@newspim.com