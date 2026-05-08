코웨이, 1분기 영업익 2509억...전년比 18% 증가..."전 사업 고른 성장"

AI 핵심 요약beta
- 코웨이가 8일 1분기 매출 1조3297억원으로 13.2% 증가했다고 공시했다.
- 영업이익은 18.8%, 당기순이익은 31.1% 각각 늘었다.
- 신제품 출시와 포트폴리오 강화로 렌탈 판매가 확대됐다.
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[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 신제품 흥행 및 포트폴리오 다각화에 성공하면서 코웨이의 1분기 실적이 호조세를 보였다.
8일 코웨이는 지난 1분기 연결 기준 매출액은 1조3297억원으로 집계됐다고 잠정 공시했다. 이는 1조1749억원을 기록했던 직전 연도 대비 13.2% 늘어난 수치다.
같은 기간 영업이익은 2112억원에서 2509억원으로 18.8% 올랐으며, 당기순이익도 1388억원에서 1820억원으로 31.1% 증가했다.
코웨이 측은 아이콘 정수기3·비렉스 페블체어2 등 신제품 출시와 함께 가정용 의료기기 브랜드 '테라솔' 론칭을 통해 제품 포트폴리오를 강화하면서 전체 렌탈 판매 규모가 커졌다고 설명했다.
김순태 코웨이 CFO(최고재무책임자)는 "기존 베스트셀러의 명성을 잇는 업그레이드 신제품을 필두로 견조한 성장세를 지속하며 1분기 시장 지배력을 더욱 공고히 했다"며 "국내 및 해외 모두에서 고른 판매 성과를 기록하고 있는 만큼 2분기에도 혁신 제품 출시와 온·오프라인 브랜드 마케팅 전략 강화를 통해 수익성을 동반한 성장 흐름을 지속해나가겠다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com