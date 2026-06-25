'북한이탈주민 법률서비스 지원체계 개선 방향 심포지엄' 26일 개최

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[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 대한변호사협회(협회장 김정욱)는 통일부, 법무부와 공동으로 26일 오후 2시 대한변협 지하 1층 세미나실에서 '북한이탈주민 법률서비스 지원체계의 현황과 개선 방향 심포지엄'을 개최한다.

이번 심포지엄은 북한이탈주민에 대한 법률지원 서비스의 현황을 종합적으로 점검하고, 현행 지원체계의 문제점과 개선 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

북한이탈주민 법률서비스 지원체계의 현황과 개선 방향 심포지엄 포스터. [사진=대한변호사협회]

심포지엄은 조재민 변호사(대한변협 북한이탈주민법률지원위원회, 법률사무소 조안전)가 사회를 맡는다. 전규해 변호사(대한변협 북한이탈주민법률지원위원회, 사단법인 온율)가 '북한이탈주민 법률지원 서비스 전달체계 현황 및 문제점'을 주제로 북한이탈주민 법률지원 서비스의 현황과 전달체계상 주요 문제점을 짚어본다.

박원연 변호사(대한변협 북한이탈주민법률지원위원회, 법무법인 로베리)는 '북한이탈주민 법률지원 전달체계의 개선방안'을 주제로 대한변협·통일부·법무부 간 협력체계를 중심으로 법률지원 체계 구축 방안을 제시한다.

제2부 지정토론에서는 태원우 변호사(대한변협 북한이탈주민법률지원위원회, 법무법인 (유한)로고스)가 좌장을 맡고, 한경태 서기관(법무부 통일법무과), 김성환 서기관(통일부 자립지원과), 김성모 부장(남북하나재단 사회적응부), 김정윤 변호사(대한변협 북한이탈주민법률지원위원회, 법무법인 오윤)가 토론자로 참여한다.

대한변협은 "이번 심포지엄을 통해 북한이탈주민이 겪는 법률적 어려움을 보다 체계적으로 해소하고, 관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 이들의 권익 보호와 안정적인 사회 정착에 기여할 수 있기를 기대한다"고 전했다.

right@newspim.com