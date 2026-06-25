우진산전, 101억원 규모 전기 저상좌석버스 개발 착수

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산업부 지역혁신클러스터 R&D 과제 선정…2030년까지 개발

AI 배터리팩·800V SiC 전력모듈·광역 저상버스 플랫폼 적용

경북 산학연 협력으로 부품 개발부터 완성차 실증까지 추진

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 철도차량 및 전기버스 제조기업 우진산전이 친환경 전기 저상좌석버스 개발에 나선다. 교통약자 이동 편의를 높이고 전기버스 핵심부품 국산화를 추진하는 국책 연구개발 사업이다.

우진산전 전기버스 생산 스마트 김천공장 전경. [사진=우진산전]

우진산전은 101억원 규모의 친환경 전기 저상좌석버스 개발 국책과제 사업에 착수했다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원, 경북지역산업진흥원이 추진하는 지역 혁신클러스터 육성사업의 국가 연구개발 과제 지원을 받아 진행된다. 공식 과제명은 '교통약자를 고려한 고안전 핵심부품 적용 주행거리 420km급 전기 저상버스 개발'이다.

세부 과제는 AI 기반 배터리팩, 800V SiC 전력모듈, 광역 저상버스 플랫폼 등 3개 핵심축으로 구성된다. 사업은 2030년까지 약 5년간 진행된다.

우진산전은 2024년 3월 경북 김천시에 전기버스 생산공장을 가동한 이후 9m급 마을버스부터 12m급 전세버스까지 전기버스 라인업을 구축해왔다. 최근에는 9m급 수소전기버스 개발에도 성공하며 전기버스와 수소버스를 동일 생산라인에서 양산할 수 있는 인프라를 갖췄다.

회사는 이번 국책과제를 통해 주행 성능과 탑승자 편의성을 높인 독자 전기 저상좌석버스 모델을 개발할 계획이다. 휠체어 접근성을 개선한 국산 유니버설 디자인과 사이버보안 기술을 접목한 고안전 시스템도 적용한다.

핵심부품 국산화도 주요 목표다. 국내 친환경 대중교통 시장은 전기버스 등을 중심으로 해외 부품과 완성차 의존도가 높았던 만큼, 우진산전은 배터리와 전력모듈 등 핵심부품 국산화를 통해 공급망 기술 자립을 추진한다.

이번 사업에는 우진산전을 중심으로 경북IT융합산업기술원, 경북자동차임베디드연구원, 경북테크노파크 등이 참여한다. HS해성, 휘닉스테크, 에코캡, 퓨처이브이, 지케이알 등 자동차 전장 및 섀시 전문 중소기업들도 공동 개발 파트너로 합류한다.

업계에서는 이번 과제를 통해 경북 지역에서 부품 개발부터 완성차 실증까지 이어지는 친환경 상용차 협력 생태계가 강화될 것으로 보고 있다.

우진산전 관계자는 "이번 국책 R&D 과제는 교통약자의 이동권 보장과 지역 상생 모델 구축이라는 의의가 있다"며 "프로젝트를 성공적으로 이끌어 친환경 상용차 분야의 기술 혁신을 선도하고 지역 표준 사업 모델을 제시하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com