롯데百, 인천에 '더콘란샵' 연다…수도권 서부 프리미엄 리빙 정조준

까시나·허먼밀러·비트라 한자리에…국내 5번째 매장 오픈

인천점 3년 리뉴얼 마침표…프리미엄 라이프스타일 콘텐츠 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데백화점이 인천점에 프리미엄 라이프스타일 편집숍 '더콘란샵'을 열고 수도권 서부 프리미엄 리빙 수요 공략에 나선다. 송도·청라·영종 등 신규 주거 수요가 빠르게 늘고 있는 인천 상권을 겨냥해 고급 가구와 조명, 리빙 소품을 한자리에서 선보이는 것이 핵심이다.

25일 롯데백화점은 오는 26일 인천점에 더콘란샵 신규 매장을 오픈한다고 밝혔다. 강남점, 동탄점, 본점, 잠실점에 이은 국내 5번째 매장이자 인천 및 수도권 서부 상권에 처음 들어서는 매장이다. 롯데백화점은 인천점의 프리미엄 리뉴얼 성과에 더콘란샵 콘텐츠를 더해 수도권 서부 대표 라이프스타일 플랫폼으로 입지를 강화한다는 계획이다.

소공동 본점 8층에 위치한 '더콘란샵' 매장 전경. [사진=롯데백화점 제공]

인천점 매장은 글로벌 디자인 가구 브랜드를 집약한 프리미엄 홈퍼니싱 공간으로 구성된다. 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 까시나를 비롯해 놀, 칼한센앤선, 허먼밀러, 비트라 등 세계적인 디자인 가구 브랜드를 선보인다. 모듈 가구 브랜드 USM과 디자인 조명, 홈 액세서리, 더콘란샵 PB 컬렉션도 함께 판매한다.

상권 특성을 반영한 맞춤형 구성도 눈에 띈다. 신규 입주 수요가 많은 지역 특성을 고려해 가구부터 조명, 텍스타일, 리빙 소품까지 원스톱 라이프스타일 큐레이션을 제공한다. 정식 오픈 전 운영한 팝업스토어에서 높은 호응을 얻은 USM 상품 라인업도 확대했다.

오픈 기념 프로모션도 진행한다. 26일부터 다음 달 26일까지 디자인 조명 및 체어 상품을 최대 20% 할인하고, USM 상품을 500만원 이상 구매한 고객에게는 5% 추가 할인 혜택을 제공한다. 강남점, 본점, 잠실점, 동탄점에서도 같은 기간 디자인 조명 및 체어 상품을 최대 20% 할인한다. 최윤석 롯데백화점 컨텐츠부문장은 "인천점 내 더콘란샵 입점을 통해 프리미엄 점포로의 완성도를 한층 높일 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com