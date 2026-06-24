해치텍·니어스랩·스카이랩스, 코스닥 상장예심 승인

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부가 해치텍, 니어스랩, 스카이랩스 등 3개사의 코스닥시장 상장예비심사를 승인했다.

24일 한국거래소는 코스닥시장 상장위원회의 심의·의결을 거쳐 이들 3개사의 상장예비심사 결과를 확정했다고 밝혔다. 이번 승인기업은 모두 일반상장 대상이다.

해치텍은 반도체 제조업체로, 주요 제품은 반도체 센서 IC다. 지난 2017년 설립됐으며 충청북도 청주시 청원구에 본사를 두고 있다. 대표자는 최성민이다.

해치텍의 지난해 연결 기준 매출액은 140억7900만원이다. 같은 기간 영업손실은 23억9500만원, 순손실은 80억3000만원을 기록했다. 현재 자본금은 22억4400만원이며, 상장주선인은 DB증권이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

니어스랩은 소프트웨어 개발 및 공급업체다. 주요 제품은 KAiDEN, XAiDEN, 풍력발전기 점검 솔루션이다. 지난 2015년 설립됐으며 서울특별시 송파구에 본사를 두고 있다. 대표자는 최재혁이다.

니어스랩의 지난해 연결 기준 매출액은 66억5800만원이다. 영업손실은 166억800만원, 순손실은 75억4500만원이다. 현재 자본금은 4억8300만원이며, 상장주선인은 삼성증권이다.

스카이랩스는 의료용 기기 제조업체로, 주요 제품은 반지형 24시간 연속혈압 모니터링 기기다. 지난 2015년 설립됐으며 경기도 성남시 분당구에 본사를 두고 있다. 대표자는 이병환이다.

스카이랩스의 지난해 매출액은 79억3600만원이다. 영업손실은 147억2500만원, 순손실은 629억9500만원을 기록했다. 현재 자본금은 83억4100만원이며, 상장주선인은 한국투자증권이다.

이번 상장예비심사 승인에 따라 이들 기업은 향후 증권신고서 제출 등 공모 절차를 거쳐 코스닥시장 상장을 추진할 예정이다.

dconnect@newspim.com