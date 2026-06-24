케이엔에스, 4680 배터리 설비 13억원 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단산업 무인 자동화 전문기업 케이엔에스가 국내 2차전지 부품기업으로부터 4680(46파이) 원통형 배터리 관련 설비 약 13억원어치를 수주했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 수주를 포함해 케이엔에스가 올해 6월 기준 확보한 신규 수주액은 200억원에 달한다. 회사에 따르면 AI 기반 CAM 기술과 비전 검사 기술을 적용해 자동화 장비 분야에서 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다.

46파이 배터리는 상·하단 개방 구조로 기존 2170 배터리 대비 리벳 공정이 추가되는 것이 특징이라고 회사는 설명했. 배터리 1개당 4~5개의 초소형 부품이 더해지며, 순간적인 압력으로 이를 정밀하게 밀봉해야 하는 만큼 고도의 조립 기술과 검사 공정이 필요하다. 해당 공정은 배터리의 품질과 안전성에 직결되는 핵심 영역으로, 완성품에 대한 정밀 검사의 중요성이 커지고 있다.

케이엔에스 로고. [사진=케이엔에스]

46파이 배터리는 테슬라가 주도하는 차세대 폼팩터로, 모델Y와 사이버트럭 등 전기차를 비롯해 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드, 로보택시 등으로 적용 범위가 확대될 예정이다. 케이엔에스는 관계사 종루이코리아와 함께 46파이 원통형 배터리 장비 및 부품 분야에서 입지를 넓히고 있다. 케이엔에스는 전방 고객사를 대상으로 46파이 배터리 자동화 장비를 다수 공급해왔으며, 종루이코리아는 최근 핵심 부품의 출하를 시작하며 국내 유일 공급사로 자리잡았다.

케이엔에스 관계자는 "46파이 배터리는 구조적 특성상 정밀 조립과 검사 기술의 중요성이 더욱 부각되는 시장"이라며 "케이엔에스는 AI 기반 CAM 및 비전 검사 기술을 앞세워 46파이 배터리 사이클 확대에 따른 수혜를 본격적으로 이어갈 것"이라고 말했다.

한편 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 46파이 원통형 배터리 시장 규모는 연평균 33%씩 성장해 2030년 650GWh에 달할 것으로 예상된다. 테슬라뿐 아니라 파나소닉, LG에너지솔루션, 삼성SDI, CATL, EVE Energy 등 주요 셀 제조사들도 4680 생산능력 확보에 나서고 있다.

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