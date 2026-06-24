코르티스, '빌보드 200' 6주 연속 차트인…탈신인급 돌풍

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 코르티스(CORTIS)가 미국 빌보드 메인 차트에서 6주 연속 존재감을 드러내며 글로벌 대세 행보를 이어가고 있다.

23일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 27일 자)에 따르면 코르티스의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 61위에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 코르티스. [사진=빅히트뮤직] 2026.06.17 moonddo00@newspim.com

지난 5월 23일 자 차트에 3위로 진입한 후 6주 동안 꾸준히 순위권을 유지하고 있다. 최근 5년 내 데뷔한 K-팝 보이그룹 중 단일 앨범으로 '빌보드 200' 최장기 차트인이다. 세부 차트에서는 '월드 앨범' 2위, '톱 앨범 세일즈' 9위로 각각 7주, 6주 연속 랭크됐다. 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인즈(COLOR OUTSIDE THE LINES)'도 두 차트의 5위, 22위에 자리했다. 데뷔한 지 1년도 되지 않은 팀이 지금까지 발매한 음반 두 장을 모두 차트인시켰다.

신보 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'는 빌보드 송 차트에서 8주 연속 장기 흥행 중이다. '글로벌 200' 62위, '글로벌(미국 제외)' 39위를 차지했다. 두 차트의 최고 기록은 각각 38위, 19위(5월 23일 자)다. 이 밖에 코르티스는 최신 '아티스트 100'에 46위로 안착했다.

코르티스의 미니 2집은 탈신인급 돌풍을 이어가고 있다. 써클차트가 18일 발표한 최신 앨범 차트(6월 7일~13일)에 따르면 미니 2집의 총 판매량은 약 275만장이다. 또 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 2억회를 넘겼다.

한편 미니 2집 타이틀곡 '레드레드'는 지난 22일 자 스포티파이 '데일리 톱 송 한국'에서 51번째 정상을 차지했다. 역대 보이그룹 곡 가운데 단일곡 최다 1위다.

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