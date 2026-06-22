코르티스 '레드레드', 韓 스포티파이 50번째 1위…최장·최다 기록

AI 핵심 요약beta
- 그룹 코르티스가 20일 스포티파이 한국 일간차트에서 역대 보이그룹 단일곡 최다 1위를 기록했다
- 코르티스의 '레드레드'는 20일 자 차트에서 50번째 1위를 달성하며 2021년 이후 보이그룹 최장·최다 정상 기록을 세웠다
- '레드레드'는 유튜브 뮤직 주간 인기곡 1위에 오르며 멜론·벅스·스포티파이·유튜브 뮤직 국내 주요 차트를 석권했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스가 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 한국 일간 차트에서 역대 보이그룹 곡 중 단일곡 최다 1위 타이틀을 차지했다.
22일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 코르티스의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'의 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'는 20일 자 스포티파이 '데일리 톱 송 한국'에서 50번째 정상을 기록했다.
이는 해당 차트의 집계를 시작한 2021년 초 이래 보이그룹 작품 중 단일곡 최장·최다 1위다. '레드레드'는 앞서 지난 16일 자에 스포티파이 누적 재생 수 1억 회를 달성했다. 발표 57일 만의 기록으로 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹의 억대 스트리밍 곡 중 가장 빠른 속도다.
'레드레드'는 유튜브 뮤직의 최신 '주간 인기곡'(6월 12일~18일 집계) 1위에 올랐다. 지난주 2위에서 순위를 끌어올려 이 차트에서 첫 정상을 밟았다. 이로써 코르티스는 멜론, 벅스, 스포티파이에 이어 유튜브 뮤직까지 국내 주요 음원 플랫폼의 주간 차트를 석권했다.
alice09@newspim.com