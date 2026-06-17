코르티스, 스포티파이 8억 스트리밍 돌파…K팝 보이그룹 최단 기록

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 팬덤의 폭발적인 지지를 받고 있는 코르티스가 스포티파이 누적 재생 수 8억 회를 돌파했다.

코르티스의 미니 1, 2집과 소니 픽쳐스 애니메이션 '고트(GOAT)' 삽입곡 '멘션 미(Mention Me)' 등 전체 13개 트랙이 15일 자 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 합산 스트리밍 8억 143만회를 기록했다. 지난 5월 6억회(11일 자), 7억회(27일자)를 찍은 뒤 19일 만에 1억회를 추가했다. 데뷔한 지 1년도 되지 않아 역대 K-팝 보이그룹 중 가장 빠른 속도로 8억 스트리밍 고지를 밟았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 코르티스. [사진=빅히트뮤직] 2026.06.17 moonddo00@newspim.com

특히 미국에서의 반응이 뜨겁다. 지난 4주간 스포티파이 청취자의 국가/지역별 비중은 미국이 가장 컸고 인도네시아, 필리핀, 한국, 브라질, 멕시코, 일본이 뒤를 이었다. 미니 2집 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'는 15일 자 기준 약 9996만회 재생돼 1억회를 목전에 뒀다.

폭발적인 스트리밍 지표는 미국 빌보드 차트에도 반영됐다. 16일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 20일 자)에 따르면, '레드레드'는 7주 연속 세부 송 차트에 랭크됐다. '글로벌 200' 52위, '글로벌(미국 제외)' 29위 등이다. 코르티스는 이 같은 성과에 힘입어 '아티스트 100' 32위에 이름을 올렸다. 앞선 최고 순위는 5위(5월 23일 자)다.

이 곡이 수록된 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 50위로 5주 연속 안착했다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 가운데 단일 앨범으로 최장기간 차트인 중이다. 지난 5월 23일 자에는 3위로 진입해 역대 K-팝 보이그룹(프로젝트 팀 제외) 중 최단기간 '톱 3'를 달성했다.

세부 차트인 '월드 앨범'에서는 1위에 올랐다. 앞서 5월 23일 자와 30일 자에 연달아 정상을 차지한 후 2위로 내려갔다가 다시 순위를 끌어올렸다. 현지 실물 음반 판매량을 집계하는 '톱 앨범 세일즈'에서는 전주 대비 2계단 상승한 4위에 자리했다. 두 차트에서는 각각 6주, 5주 연속 상위권을 유지하고 있다.

코르티스는 굵직한 무대로 글로벌 팬들의 사랑에 화답한다. 7월 18~19일 인천 인스파이어 아레나를 시작으로 북미, 일본 등 9개 지역을 아우르는 14회 단독 공연을 앞두고 있다. 예매가 진행된 인천과 북미 총 9개 회차는 일찌감치 전석 마감됐다. 이 밖에 오는 20일(현지시간) 인도네시아 자카르타에서 열리는 '알로뱅크 페스티벌'(Allo Bank Festival)에 출격한다. 7월 31일~8월 1일 미국 대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago) 무대에 오른다. 코르티스는 올해 해당 축제에 초청된 유일한 K-팝 보이그룹으로 현지의 뜨거운 관심을 입증했다.

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