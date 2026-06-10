코르티스 미니 2집, 日 레코드협회 첫 '골드' 인증

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 '빌보드 200' 4주 연속 차트인

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스가 일본 레코드협회에서 첫 골드 인증을 획득했다.

10일 일본레코드협회에 따르면 코르티스의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'이 5월 현지 누적 출하량 10만 장을 넘겨 골드 디스크 '골드' 인증을 받았다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 코르티스. 2026.04.20 khwphoto@newspim.com

코르티스는 지난 5월 4일 신보 발매 후 동시에 일본의 주요 차트에서 괄목할 성적을 냈다.

'그린그린'은 앞서 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 1위(5월 7일 자)를 차지했고, 빌보드 재팬 '핫 앨범' 최고 4위(5월 13일 자)에 올랐다.

타이틀곡 '레드레드(REDRED)'는 빌보드 재팬 '히트시커 송' 1위(5월 13일 자), 상반기 차트 해당 부문 13위(2025년 11월 24일~2026년 5월 24일 집계)를 기록했다.

'그린그린'은 다섯 멤버가 공동 창작을 통해 한층 또렷해진 취향을 드러낸 곡들을 담아 전 세계적인 인기를 얻고 있다.

앞서 미국 '빌보드 200' 5월 23일 자 차트에 3위로 진입한 데 이어 9일 발표된 최신 차트(6월 13일 자)에 46위로 4주 연속 랭크됐다. 또한 '월드 앨범' 차트 2위, '톱 앨범 세일즈' 6위에 자리하며 각각 5주, 4주 연속 상위권에 안착했다.

'레드레드' 역시 빌보드 '글로벌 200' 54위, '글로벌(미국 제외)' 28위에 올라 음악 팬들의 꾸준한 사랑을 입증했다.

이러한 인기에 힘입어 코르티스는 '아티스트 100' 19위로 전주 대비 8계단 순위를 끌어올렸다. 지난 5월 23일 자에 5위로 자체 최고 순위를 달성한 후 4주 연속 차트인이다.

코르티스는 음반과 음원에서 강세를 보이고 있다. '그린그린'의 초동(발매 후 일주일간 판매량)은 231만 3291장을 기록(한터차트 집계)했는데, 이는 전작에 비해 5배가 넘는 수치다.

또한 올해 나온 K팝 음반 중 방탄소년단 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'에 이은 2위에 해당한다.

아울러 '레드레드' 음원은 멜론, 벅스 등 국내 주요 차트 정상을 석권하며 대중성과 화제성을 동시에 잡았다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 코르티스의 월간 청취자 수는 1233만 명(5월 31일 자)을 돌파했다. 이는 K팝 보이그룹의 역대 최다치 기준 세 번째 규모다.

alice09@newspim.com