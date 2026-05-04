코르티스 '레드레드' 뮤직비디오, 1000만뷰 돌파

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스(CORTIS)가 미니 2집 발매를 앞두고 음원, 뮤직비디오, 숏폼 전반에서 흥행 기록을 써 내려가고 있다.

코르티스의 미니 2집 타이틀곡 '레드레드(REDRED)' 뮤직비디오는 공개 12일 만인 5월 3일 오후 4시 20분경 유튜브 조회 수 1000만 회를 돌파했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 코르티스(CORTIS)가 20일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 미니 2집 'GREENGREEN(그린그린)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.20 khwphoto@newspim.com

지난해 데뷔 앨범 수록곡 '고(GO!)'와 '패션(FaSHioN)'이 각각 27일, 29일 만에 1000만 뷰를 달성한 것과 비교하면 빠른 성장세가 체감된다.

이들은 '영 크리에이터 크루'답게 '레드레드' 뮤직비디오에 공동 연출로 참여했다. 멤버들끼리 사전에 자체 제작한 영상 속 독창적인 아이디어와 구도, 설정, 전반적인 분위기가 그대로 본편에 반영됐다.

이들은 연탄구이 삼겹살 가게, 오락실 등 한국의 오래된 가게와 길거리를 누비며 날것의 에너지를 뽐냈다.

또한 퍼포먼스에 대한 관심은 날로 뜨거워지고 있다. 글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡에서 이 곡을 배경음악으로 사용한 게시물은 3일 오후 4시 현재 72만 건을 돌파했다.

안무를 세세히 보여주는 콘셉추얼 퍼포먼스 필름은 지난 4월 21일 공개 후 5월 3일 기준 유튜브 450만 조회 수를 기록했다.

코르티스는 5년 내 데뷔한 K팝 보이그룹 중 최초로 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 주간, 일간 글로벌 차트에 잇따라 입성했다.

최신 '위클리 톱 송 글로벌'(집계기간: 4월 24~30일)에 103위로 진입했고, 5월 1일 자 '데일리 톱 송 글로벌' 100위로 11일 연속 순위권에 올랐다.

코르티스는 4일 오후 6시 미니 2집 '그린그린'을 정식 발매한다.

alice09@newspim.com