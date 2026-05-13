코르티스 '레드레드', 빌보드 '버블링 언더 핫 100' 17위

AI 핵심 요약beta
- 코르티스가 12일 빌보드 버블링 언더 핫 100에 17위 진입했다.
- 데뷔 9개월 만에 최근 5년 K팝 보이그룹 최초 차트인이다.
- 스포티파이 누적 스트리밍 6억 회 돌파하고 월청 1052만 명 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스가 미국 빌보드 차트의 '버블링 언더 핫 100'에 랭크됐다.
12일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(5월 16일 자)에 따르면 코르티스 미니 2집의 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'가 '버블링 언더 핫 100'에 17위로 진입했다.
지난해 8월 데뷔 후 약 9개월 만이다. 최근 5년 내 데뷔한 K팝 보이그룹 중 최초 차트인이다.
'버블링 언더 핫 100'은 메인 송 차트 '핫 100'에 아쉽게 들지 못한 노래를 25위까지 보여주는 차트다. '핫 100'과 동일하게 스트리밍, 라디오 에어플레이, 판매량 데이터를 기반으로 한다.
데뷔한지 1년도 안 돼 '핫 100' 문턱까지 온 점이 놀랍다. 이 밖에 '레드레드'는 '글로벌 200' 43위, '글로벌(미국 제외)' 24위로 전주 대비 각각 20계단, 7계단 상승했다. 신보 '그린그린(GREENGREEN)'은 '월드 앨범' 8위에 처음 올랐다.
전작의 인기도 여전하다. 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'는 '월드 앨범'에 6위로 35주 동안 자리했다. 이 음반 수록곡 '고(GO!)'는 최근 11주 연속 '팝 에어플레이' 순위권에 들었고 현재 31위다.
매서운 기세는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 확인된다. 코르티스가 지금까지 발표한 곡의 누적 스트리밍 수는 11일 기준 6억 회를 넘겼다.
데뷔 앨범과 소니 픽쳐스 애니메이션 영화 '고트(GOAT)'의 삽입곡 '멘션 미(Mention Me)', 지난 4일 선보인 미니 2집을 포함한 총 13개 트랙의 합산 재생 수다. 지난달 21일 5억 회 고지를 달성한 후 불과 20일 만에 새 기록을 썼다.
코르티스의 스포티파이 월간 청취자 수는 지난 10일 약 1052만 명에 달했고 국가/지역별로 미국과 인도네시아의 비중이 가장 높았다.
'레드레드'는 최초, 최고 기록을 잇달아 경신했다. 11일 자 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌'에서 71위로 20일 연속 순위권을 지켰다.
최근 5년 내 데뷔한 K팝 보이그룹 중 최초로 해당 차트에 진입한 뒤 장기 흥행을 이어가고 있다. 국내 음원 사이트 일간 차트에서는 11일 자 멜론 3위, 벅스 1위로 일제히 최상위권에 등극했다.
alice09@newspim.com