코르티스, 광화문광장 거리응원 출격…'영크크' 에너지로 이끈 승리

AI 핵심 요약beta
- 코르티스가 12일 서울 광화문광장서 월드컵 예선 1차전 거리응원 공연을 했다
- 이들은 응원가와 자작곡 무대로 시민들과 떼창·춤을 이끌며 뜨거운 응원 열기를 만들었다
- 미니 2집 흥행과 북미 투어 매진 등 잘파 세대 아이콘으로서 인기를 이어가고 있다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 코르티스(CORTIS)가 '2026 FIFA 북중미월드컵' 대한민국 축구 국가대표팀의 예선 1차전 거리응원 현장을 뜨겁게 달궜다.
코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 12일 오전 9시 서울 광화문광장에서 열린 'KT 2026 응원: 우리 모두 다 같이. 승리를'에 초청됐다. K-팝 그룹 중 유일하게 무대에 올라 시민들 앞에서 공연을 펼쳤다. 이날 열린 월드컵 예선 1차전 '대한민국 : 체코'에 앞서 KT, 대한축구협회, 붉은악마가 함께 마련한 관람 행사다.
멤버들은 밴드 트랜스픽션과 응원가 '승리를 위하여'를 부르며 등장했다. 국가대표팀 공식 서포터즈 붉은악마가 떠오르는 빨간색 유니폼으로 착장을 맞췄고, 얼굴과 팔에 페인팅을 더해 승리를 기원했다. 멤버들은 응원객을 향해 "오늘 해가 뜨겁지만 햇빛보다 뜨거운 열정을 보여달라"라고 독려했다. 또 동요 '우리 모두 다 같이'를 선창해 응원을 유도하는 등 열기를 한껏 끌어올렸다. 행인들도 걸음을 멈추고 코르티스가 뿜어내는 젊음의 에너지를 함께 즐겼다.
코르티스의 공연은 떼창과 환호로 가득했다. 이들은 데뷔 앨범의 타이틀곡 'What You Want'와 수록곡 'GO!', 미니 2집의 타이틀곡 'REDRED'와 수록곡 'YOUNGCREATORCREW'까지 총 네 곡을 역동적인 안무와 함께 선보였다. 특히 응원을 나온 시민들이 'REDRED'의 포인트 동작 '팔랑귀 춤'을 따라 추는 등 함께 즐기는 분위기가 돋보였다.
무대 밖에서의 재치 있는 응원도 화제를 모았다. 멤버들은 'REDRED' 가사를 "우리 팀 우리 팀 go red-red, 넘어가 16강 green green"으로 바꿔 부른 숏폼 영상을 팀 공식 SNS 계정에 게재했다. 또 KT 전속 모델로서 '우리 모두 다 같이. 응원을' 캠페인 영상에 출연했다.
앞서 코르티스는 미니 2집 활동으로 잘파 세대의 아이콘으로 자리 잡았다. 수록곡 'YOUNGCREATORCREW'는 '영크크'('영 크리에이터 크루'의 줄임말)라는 유행어를 낳아 젊고 힙한 세대를 상징하는 말로 쓰인다. 이 곡이 실린 미니 2집 'GREENGREEN'은 초동(발매 후 일주일간 판매량) 231만 장을 넘겼고, 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(5월 23일 자) 3위에 올라 자체 최고 순위를 경신했다. 첫 단독 투어 '2026 CORTIS TOUR 'PUT YOUR PHONE DOWN''의 북미 공연 7회 모두 예매 개시와 동시에 전석 매진됐다.
jyyang@newspim.com