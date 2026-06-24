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2026.06.24 (수)
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AI 가격 전쟁, 앤스로픽·오픈AI IPO 흥행에 찬물 끼얹나

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  • 앤스로픽과 오픈AI가 하반기 IPO를 앞둔 가운데 저가형 AI 모델 급부상과 가격 전쟁 우려가 커지고 있다.
  • 딥시크 등 저가형 모델은 클로드 대비 1.5% 수준 비용으로 유사 성능을 내며, 우버·MS·메타 등 기업들도 AI 지출 축소에 나서고 있다.
  • 반면 반도체·클라우드 인프라는 수요 확대로 비교적 안전한 투자처로 꼽히고, AI 가격 전쟁 시 오픈AI 밸류에이션 타격 우려가 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

저가 모델 급부상·고객 비용 저항…"굳이 웃돈 낼 이유 있나"
반도체·인프라는 상대적 안전지대…"하이퍼스케일러 현금흐름 2027년 9,000억불"
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 최첨단 인공지능(AI) 시장에서 가격 전쟁 가능성이 커지면서, 올해 하반기로 예정된 앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI)의 기업공개(IPO) 흥행에 찬물을 끼얹을 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

저가형 AI 모델의 급부상과 기업 고객들의 비용 저항이 맞물리며 양사의 수익 구조와 높은 기업가치에 대한 의구심이 커지는 모습이다.

◆ IPO 앞두고 가격 경쟁 불씨…수익 구조 흔들리나

앤스로픽은 지난 5월 650억 달러(약 99조 8,500억 원) 규모의 자금 조달을 완료하며 기업가치 9,650억 달러(약 1,482조 원)를 인정받았고, 오픈AI는 지난 3월 1220억 달러(약 1,875조 원) 투자 유치로 기업가치 8,520억 달러(약 1,309조 원)를 평가받았다.,

두 회사 모두 미국 증권거래위원회(SEC)에 IPO 절차 개시를 위한 서류를 제출한 상태다.

이달 초 기업가치 1조 7,500억 달러(약 2,688조 원)로 성공적인 IPO를 마친 스페이스X(SpaceX)에 이어 양사의 상장은 AI 경제 패러다임 전환의 이정표로 주목받고 있다.

하지만 이들이 고객 유지를 위해 가격 인하 경쟁에 나설 경우 투자자들의 기대감이 크게 꺾일 수 있다는 경계감이 고개를 들고 있다.

프리덤 캐피털 마켓(Freedom Capital Markets)의 기술 리서치 책임자 폴 믹스는 "오픈AI는 가격 인하를 검토해왔다"며 "특히 양사가 IPO를 준비하는 과정에서 일시적이라도 가격 경쟁이 촉발된다면 수익 구조에 변화가 생길 수 있다"고 경고했다.

◆ 딥시크, 클로드 대비 비용 1.5%…"슈퍼카 AI에 웃돈 낼 이유 있나"

가격 경쟁 우려의 핵심에는 저가형 AI 모델의 급부상이 있다.

도이체방크의 짐 리드는 최근 고객 보고서에서 "일상적인 업무의 약 90%는 중국 딥시크(DeepSeek)의 V4-Pro 모델이 앤스로픽의 최상위 모델인 클로드 페이블 5(Claude Fable 5)와 거의 동일한 수준으로 수행하면서도 비용은 약 1.5%에 불과하다"고 지적했다.

AI 분석 사이트 아티피셜 애널리시스에 따르면 딥시크·챗GPT·미모(MiMo)·미니맥스(MiniMax) 등 저가형 모델의 작업당 가중평균 비용은 0.13달러 미만인 반면, 앤스로픽의 상위 3개 클로드 모델은 작업당 1.80~2.75달러 수준으로 최대 20배 이상 비싸다.

리드는 대부분의 업무를 '실용차'급 AI로 해결할 수 있다면, 굳이 '슈퍼카'급 AI에 웃돈을 낼 이유가 없어진다고 설명했다.

◆ 우버·MS·메타도 AI 지출 줄이기…고객 비용 저항 현실화

기업 고객들의 비용 저항도 현실화되고 있다.

우버의 최고기술책임자(CTO) 프라빈 네팔리 나가는 지난 4월 회사가 2026년 전체 AI 예산을 불과 첫 4개월 만에 소진했다고 밝혔고, 운영 책임자 앤드루 맥도널드는 AI 관련 지출을 정당화하기가 점점 어려워지고 있다고 토로했다.

포브스 보도에 따르면 마이크로소프트도 비용 절감을 위해 직원들의 대규모언어모델(LLM) 접근을 제한하고 클로드 코드(Claude Code) 라이선스를 취소했다.

월스트리트저널(WSJ)은 메타플랫폼스(Meta Platforms)·세일즈포스(Salesforce)·도어대시(DoorDash) 경영진도 AI 접근 권한 축소 필요성을 언급했다고 전했다.

◆ 반도체·인프라는 상대적 안전지대…"하이퍼스케일러 현금흐름 9,000억불"

한편 AI 모델 간 가격 경쟁 우려 속에서도 하드웨어·인프라 업체는 상대적으로 안전한 투자처로 꼽힌다. 알고리즘 경쟁과 무관하게 AI 수요 자체는 계속 증가하고 있고, 이용자가 늘어날수록 단위당 비용은 낮아지는 구조이기 때문이다.

JP모간 선임 애널리스트 타렉 하미드는 "초대형 클라우드 사업자(Hyperscalers)들은 여전히 높은 수익성을 유지하고 있으며 초기 투자 수익도 긍정적"이라며 "이들 기업의 영업현금흐름이 2027년 9,000억 달러(약 1,382조 원)를 넘어설 것"으로 내다봤다.

JP모간은 향후 5년간 AI 전용 반도체 관련 자금 조달 규모가 3조 달러(약 4,611조 원)를 넘어설 것으로 전망했다.

◆ 오픈AI, 소비자·기업 시장 양쪽서 '샌드위치' 신세

가격 문제 외에 오픈AI의 시장 포지셔닝에 대한 우려도 제기된다.

나일스 투자운용 창립자 댄 나일스는 "소비자 시장에서는 구글(알파벳)이, 기업 시장에서는 앤스로픽이 강점을 가질 것"이라며 "오픈AI는 그 사이에 끼어 있는 것이 가장 큰 문제"라고 진단했다.

그는 "AI 시장에서 다섯 개 회사가 모두 승자가 될 수는 없다"며 "승자는 구글과 앤스로픽"이라고 단언했다.

AI 가격 전쟁이 본격화될 경우 오픈AI의 IPO 밸류에이션이 가장 큰 타격을 받을 수 있다는 관측이 나오는 이유다.

kwonjiun@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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