창작산실 뮤지컬 '푸른 사자 와니니' 공연 실황, CGV 단독 개봉

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 가족뮤지컬 '푸른 사자 와니니'의 무대 위 감동을 재현한 공연 실황 영화가 오는 7월 1일 전국 15개 CGV 극장에서 개봉한다.

한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 CGV와 협력하여 '공연예술창작산실 올해의신작'에 선정된 작품을 공연 실황 영화로 선보이는 '아르코 라이브' 사업을 추진한다고 밝혔다.

올해는 18회 창작산실 작품인 뮤지컬 '푸른 사자 와니니'의 감동적인 무대가 CGV 스크린에서 생생하게 재현된다.

'푸른 사자 와니니'는 초연 이후, 웰메이드 가족뮤지컬이라는 입소문을 타면서 어린이와 부모 관객들을 극장으로 불러 모은 작품이다. 100만 부 이상 판매된 동명 베스트셀러를 원작으로 어린 사자 와니니의 성장 서사와 함께 초원의 생명력이 무대 위에 스펙터클하게 펼쳐지는 '한국판 라이온킹'으로 회자되고 있다.

[사진=한국문화예술위원회]

'푸른 사자 와니니'는 무리에서 쫓겨난 어린 사자 '와니니'가 혹독한 초원에서 살아남아 다시 공동체로 돌아가기까지의 여정을 그려낸다. 모험의 외피 안에 연대를 통해 상처를 회복하고 성장해 나아가는 캐릭터들을 통해 아이에게는 용기와 자존감을, 어른에게는 연대와 희망에 대한 메시지를 전한다.

'푸른 사자 와니니'는 프로젝션 맵핑과 퍼펫 연출, 오케스트라 음악을 결합해 초원의 생동감을 입체적으로 구현한 작품이다. 시시각각 변화하는 풍경과 동물들의 움직임, 배우들의 역동적인 안무가 어우러져 관객을 '와니니'의 여정 속으로 이끈다.

무대 위에 구현해낸 생명력 넘치는 초원은 스펙터클한 영상과 조명이 조화를 이루면서 초연 당시 관객과 평단의 호평을 받았다. 당시 관객 평점 10점 만점을 기록하며 '한국판 라이온킹'이라는 반응 속에 어린이와 가족 관객은 물론 뮤지컬 매니아 관객층에게도 큰 인기를 끌었다.

이번 '아르코 라이브'를 통해 소개하는 '푸른 사자 와니니'는 공연장에서만 만날 수 있었던 무대의 감동을 스크린으로 확장한다는 점에서 의미가 크다. 풍성한 무대와 영상을 기대하는 뮤지컬 관객들에게 생동감 있는 무대 영상으로 볼거리를 제공하고, 영화관에서 듣는 뮤지컬 사운드는 보다 몰입감 있는 감동을 안길 예정이다.

상영 기간 중 관객을 위한 특별 프로그램도 마련된다. 7월 5일에는 CGV 용산아이파크몰에서 원작자 및 배우가 참여하는 GV(관객과의 대화)가 진행된다. 출연진 무대인사도 예정돼 있어 스크린으로 작품을 만나는 관객들에게 특별한 시간을 선사할 예정이다.

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