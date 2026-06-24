관광공사, 대구공항 입국→쇼핑·레저까지…방한 관광 협력망 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사 대구경북지사가 지난 23일 대구공항 등과 협약을 맺었다.
- 외래관광객 유치 확대와 지역 소비 활성화를 위해서다.
- 공항·쇼핑·카지노가 쿠폰과 할인권을 제공하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사 대구경북지사는 지난 23일, 대구국제공항을 통한 외국인 관광객 유치를 확대하고 지역 소비를 활성화하기 위해 한국공항공사 대구공항, 더현대 대구, 현대시티아울렛 대구점, 롯데아울렛 이시아폴리스점, 대구 카지노 등과 다자간 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 공항과 지역 쇼핑·레저 인프라 간 유기적인 협업 체계를 구축해 외래관광객의 대구공항 이용을 유도하고, 방문객의 지역 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.
각 기관은 인바운드 관광객을 위한 공동 마케팅에 본격적으로 나선다. 공사 대구경북지사는 외래객 전용 쿠폰북을 제작하고 공항 환대 행사를 운영한다. 대구공항은 입국장 인근 홍보부스 공간을 제공하고 공항 내 식음료 바우처를 지원한다. 더현대 대구·현대시티아울렛·롯데아울렛은 구매 금액별 할인권을, 대구 카지노는 식사권과 테이블 쿠폰 등 혜택을 더해 공항에서 내린 외래객이 대구 곳곳에서 특별한 경험을 누릴 수 있도록 한다.
공사 박수현 대구경북지사장은 "이번 협약을 통해 대구국제공항을 영남권 인바운드 관광의 핵심 관문으로 자리매김하고, 외래관광객의 지역 소비 확대로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com