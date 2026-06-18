한국관광공사·스튜디오드래곤, K드라마로 지역관광 잇는다

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사와 스튜디오드래곤이 17일 협약했다.
- K드라마 촬영지를 관광콘텐츠로 개발하기로 했다.
- 하반기 서울 하이커그라운드에 체험관을 조성한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 17일, K-드라마를 통한 지역관광 활성화를 위해 국내 최대 드라마 제작사 스튜디오드래곤과 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 K-드라마 촬영지를 관광 콘텐츠로 개발해 한류 팬덤이 실제 한국을 찾는 계기를 마련하기 위해 기획됐다. 양사는 드라마 촬영 전 단계부터 관광 요소를 반영해 기획하고, IP 연계 체험형 관광 콘텐츠 개발을 위해 협력한다. 아울러 전국 드라마 촬영지를 기반으로 상징적인 조형물과 체험 공간을 여행코스로 연결하는 '한류 올레길' 조성 사업도 공동 추진한다.
하반기에는 공사에서 운영하는 서울 하이커 그라운드에 'K-드라마 체험 전시관'을 공동으로 조성한다. 스튜디오드래곤 드라마 IP를 활용해 외국인 관광객에게 드라마와 연계된 관광 콘텐츠를 소개하고 지역 방문을 유도하는 공간으로 운영할 예정이다.
공사 양경수 국제관광본부장은 "이번 협약으로 K-드라마의 파급력과 여행의 매력을 더해 지역 곳곳을 새롭게 조명할 것"이라며, "앞으로도 K-콘텐츠를 경험한 후 실제 방한으로 이어지는 통합 마케팅 체계를 촘촘히 다져가겠다"라고 강조했다.
jyyang@newspim.com