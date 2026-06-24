"청년 목소리 전국서 듣는다"...문체부, 대전서 청년문화포럼 시작

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 28일 디시시(DCC)대전컨벤션센터(대전 유성구)에서 '요즘 청년, 요즘 문화'를 주제로 '2026년 청년문화포럼' 1회 차 행사를 개최한다. 이번 행사는 지역 청년들이 한자리에 모여 현장의 생생한 고민을 나누는 올해 첫 번째 교류의 장이다.

문화체육관광부가 '2026년 청년문화포럼' 1회 차 포럼을 28일 대전에서 갖는다. 사진은 최휘영 장관이 지난 4월 예술가의집에서 청년 예술인을 만나 간담회를 하는 모습. [사진= 문체부]

문체부는 문화예술, 체육, 관광 등 문체부의 다양한 정책 영역에 대한 청년세대의 인식과 의견을 파악하고 그들이 주도하는 문화정책의 기반을 마련하기 위해 2024년부터 매년 '청년문화포럼'을 열고 있다. 올해는 '요즘 청년, 요즘 문화'라는 하나의 주제 아래 청년이 문화의 소비자를 넘어 직접 만드는 주체로서 성장하는 여정을 3회에 걸쳐 그려나갈 예정이다. 6월 대전을 시작으로 서울, 전주에서 다양한 지역 청년들과 소통한다.

1회 차는 대전에서 6월 '질문을 던지다'를 주제로 열리며, 2회 차는 서울에서 9월 '사유의 깊이를 더하고 취향을 나누다', 3회 차는 전주에서 11월 ' 내가 만드는 문화'를 주제로 각각 진행될 예정이다.

이번 1회 차 행사에서는 카이스트 김대식 교수가 '인공지능(AI)이 바꾼 시대, 청년은 어떻게 살아남을까'를 주제로 강연한다. 뇌과학과 인공지능을 연구해 온 김 교수는 인공지능 기술이 빠르게 바꿔놓은 사회 속에서 청년들이 마주한 변화와 기회를 함께 짚어볼 예정이다. 이어 지역 청년예술인 자작 가수 유치(구윤희)가 '조금은 유치한 마음'을 노래로 전하며 청년들을 따뜻하게 응원한다.

문화·콘텐츠와 예술창작·창업, 커뮤니티, 지역(로컬)·관광, 인문학, 체육·스포츠 등 6개 분야 원탁회의(라운드테이블)도 진행한다. 각 원탁회의에서는 같은 관심사를 가진 청년들이 현장에서 느낀 고민을 나누고, 요즘 청년에게 가장 필요한 공통 의제(어젠다)를 찾아보고 공유한다.

정향미 문체부 문화예술정책실장은 "문체부는 앞으로도 청년들의 경험과 목소리에 더욱 귀 기울이고 청년이 문화의 주인공으로 나설 수 있도록 든든한 기반을 만들어 나가겠다"라고 밝혔다.

'2026년 청년문화포럼' 1회 차 포스터. [자료= 문체부]

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