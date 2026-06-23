[프로야구] 롯데, 코리아세븐과 '세븐일레븐' 매치 데이 진행

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 27일 사직서 세븐일레븐 매치데이를 연다.
- 경기 전 광장서 홍보존과 체험행사를 운영한다.
- 시구·시타는 응모로 뽑은 팬이 맡는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 코리아세븐과 세븐일레븐 매치 데이로 여러 팬들과 만난다.
롯데는 "오는 27일 사직야구장에서 열리는 LG트윈스와의 홈경기에서 코리아세븐과 함께하는 '세븐일레븐 매치데이'를 진행한다"고 23일 밝혔다.
이번 매치데이는 세븐일레븐 경영주 및 임직원 그리고 고객과 야구팬이 함께 참여하는 행사로 다양한 체험 이벤트와 프로모션을 선보인다.
경기 당일 오후 2시부터 사직야구장 광장에서는 롯데자이언츠 협업 상품인 랜덤씰로 꾸민 세븐일레븐 홍보존을 운영한다. 또한 다양한 참여형 프로그램을 마련해 경기 전 야구장을 찾은 관람객들을 맞이한다.
시구와 시타는 세븐일레븐과 야구를 사랑하는 팬들이 직접 맡아 매치데이의 의미를 더한다. 시구자는 세븐일레븐 매장에서 자이언츠 컬래버 상품을 구매한 뒤 어플 스탬프를 적립하고 응모한 고객 중 추첨을 통해 선정했다. 시타자는 '세븐일레븐과 함께한 응원 추억'을 주제로 특별한 사연을 작성해 응모한 팬 가운데 최종 선발됐다. 당일 사직야구장 타석에 서며 세븐일레븐 매치데이를 함께 빛낼 예정이다.
willowdy@newspim.com