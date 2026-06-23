대신자산신탁, 장위동 재개발 추진위와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 대신자산신탁이 23일 장위동 재개발 추진위와 MOU를 체결했다
- 성북구 장위동 일대는 지난 5월 정비구역 지정 고시를 마쳤다
- 대신자산신탁이 사업 초기부터 정비사업 지원에 나서기로 했다
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5월 정비구역 지정…GTX-C 교통 개선 기대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권 계열사 대신자산신탁은 최근 '돌곶이·상월곡역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업' 추진위원회와 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.
이번 협약은 서울 성북구 장위동 일대에서 추진되는 도시정비형 재개발사업을 지원하기 위한 것이다. 대신자산신탁은 사업 초기 단계부터 정비사업 수행 경험을 바탕으로 사업 진행을 지원할 계획이다.
사업지인 장위동 일대는 지난 5월 정비구역 지정 고시를 마쳤다. 해당 지역은 서울 지하철 6호선 돌곶이역과 상월곡역을 이용할 수 있는 입지다.
향후 광운대역 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 개통에 따라 교통 여건도 개선될 것으로 예상된다. 주변에는 장위전통시장, 우이천, 장위초등학교 등이 있다.
장위동 일대는 장위뉴타운 개발과 맞물려 주거 환경 변화가 진행 중인 지역이다. 대신자산신탁은 이번 협약을 통해 정비사업 관련 지원 역할을 맡는다.
김송규 대신자산신탁 대표는 "장위동 일대는 서울 동북권 입지와 개발 잠재력을 갖춘 지역"이라며 "회사가 축적해 온 정비사업 경험을 바탕으로 토지등소유자의 기대에 부응하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com