경남도, 금융취약계층 대상 통합 금융복지 협력체계 구축

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법률구조공단·신용보증재단과 맞춤형 서비스

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 금융 취약계층을 대상으로 한 채무조정·법률·복지 서비스를 한 번에 연계하는 '경남 금융복지 행복이음 협력사업'이 출범했다.

23일 경남도청 중앙회의실에서 열린 경남도, 대한법률구조공단 창원지부, 경남신용보증재단과 함께 '경남 금융복지 행복이음 협력사업' 추진을 위한 업무협약식'[사진=경남도] 2026.06.23

경남도는 23일 도청 중앙회의실에서 대한법률구조공단 창원지부, 경남신용보증재단과 '경남 금융복지 행복이음 협력사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 김인수 경남도 경제통상국장과 정기성 대한법률구조공단 창원지부장, 이효근 경남신용보증재단 이사장 등 10여 명이 참석했다.

이번 협약은 금융 취약계층을 대상으로 이뤄지고 있는 채무조정, 서민금융, 개인회생·파산면책 지원 등의 제도를 유기적으로 연계해 수요자 중심의 통합 지원체계를 구축하기 위해 마련했다.

도는 우선 금융복지 지원제도를 한곳에서 확인할 수 있는 통합 홍보 플랫폼을 구축할 계획이다. 사회보장정보망을 활용해 복지와 금융지원 제도의 연계를 강화하고 유관기관과의 협력을 통해 채무조정 상담, 재무관리, 파산·면책 지원 등 맞춤형 서비스를 제공하기로 했다.

김인수 경제통상국장은 "금융 취약계층을 위한 지원책이 다양하지만 기관별로 분산돼 있어 필요한 정보를 찾거나 지원을 받는 데 어려움이 있었다"며 "이번 협약을 통해 금융·복지·법률 서비스를 연계해 도민이 보다 편리하게 맞춤형 지원을 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

대한법률구조공단은 법무부 산하 공공기관으로, 법률서비스 이용이 어려운 국민을 대상으로 법률상담과 소송대리 등 법률구조 서비스를 제공하고 있다. 창원지부는 지난해 11월 개인회생·파산종합지원센터를 열어 개인회생 및 파산면책 관련 지원을 전담하고 있다.

경상남도 금융복지상담센터는 경남신용보증재단이 수탁 운영하는 금융복지 전문기관으로 장기 채무자와 저소득층 등 금융 취약계층을 대상으로 채무조정 상담, 재무관리, 금융교육 등을 지원하고 있다. 현재 창원과 진주에 센터를 운영 중이며, 연간 3000 건이 넘는 상담을 진행하고 있다.

news2349@newspim.com