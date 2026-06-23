넥슨, 2500억 게임 초기 투자 펀드 출범...차세대 글로벌 IP 발굴한다

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5년간 단계적 투자…초기 개발사에 스마트머니 지원

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 국내 게임 초기시장의 투자 공백을 메우기 위해 향후 5년간 2500억원 규모의 투자 프로그램을 시작한다. 시드부터 시리즈A 단계의 초기 게임 개발사를 대상으로 단계적 투자를 진행할 계획이다.

넥슨은 자회사 넥슨파트너스를 설립하고 게임 전문 벤처캐피털 코나벤처파트너스와 함께 1200억 원 규모의 '코나 글로벌 아이피 투자조합' 펀드를 출범시켰다. 문화체육관광부 모태펀드 600억원이 포함돼 민간 자본과 정책 자금이 결합된 구조다.

넥슨코리아 사옥 [사진=넥슨]

투자는 코나벤처파트너스가 모태펀드를 활용해 초기 단계를 주도하고 넥슨이 약 1300억원을 직접 투입해 성장 단계를 지원하는 방식으로 진행된다. 넥슨이 직접 퍼블리싱하지 않는 지식재산권(IP)에도 투자하는 오픈 생태계 모델을 채택했다.

이번 프로그램은 신생 개발사와의 시너지를 통해 차세대 성장 동력을 확보하려는 전략적 판단이기도 하다.

스마트폰 전환기에 새로운 게임사들이 대거 탄생했듯 인공지능(AI) 전환기에도 혁신적인 게임 IP가 등장할 것이라는 판단 아래 지금이 투자 적기라는 것이다.

투자 대상은 글로벌 확장이 가능한 IP를 비롯해 신기술을 활용한 차세대 게임 개발사 등이다. 특히 게임의 정의를 과감하게 확장해 '게임화된 AI'처럼 넓은 범위의 IP 콘텐츠에도 투자 가능성을 열어 뒀다.

이정헌 넥슨파트너스 대표는 "국내 초기 게임 개발 시장은 투자 심리 위축으로 유망 개발사들이 자금 조달에 어려움을 겪고 있다"며 "민관 협력을 통해 자금 공백을 해소하고 차세대 글로벌 IP를 발굴하는 장기 생태계 투자 프로그램으로 운영할 것"이라고 말했다.

넥슨은 2012년부터 2019년까지 유망 게임 스타트업에 사무공간, 법률 자문, 퍼블리싱 등을 지원하는 '넥슨앤파트너즈센터(NPC)'를 운영한 바 있다.이번 프로젝트는 NPC의 지원 철학을 계승하되 범위를 대폭 확대한 버전이다.

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