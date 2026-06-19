AI·뷰티테크 기업 손잡는다…LG생활건강, 미래 먹거리 발굴

29일까지 협력 희망 기업 모집…PoC·사업화 검증 지원

브랜드 파워·글로벌 네트워크 결합…전략 협업·투자 검토까지 연계

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG생활건강이 뷰티·웰니스 분야의 미래 성장동력을 확보하기 위해 유망 스타트업 발굴에 나섰다. 스타트업의 기술과 LG생활건강의 브랜드·글로벌 네트워크를 결합해 신사업 기회를 넓히겠다는 전략이다.

19일 LG생활건강은 지난 18일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 서울 오픈이노베이션 런칭데이'에 참석해 협업을 희망하는 스타트업을 대상으로 사업 설명회를 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 서울경제진흥원이 주관하는 스타트업 육성 프로그램 '서울창업허브 오픈이노베이션'의 일환으로 마련됐다.

LG생활건강이 지난 18일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 서울 오픈이노베이션 런칭데이'에 참석해 사업 설명회를 진행하고 있다. [사진=LG생활건강 제공]

LG생활건강은 설명회에서 스타트업과의 파트너십 방향, 모집 분야와 선발 기준, 기술 실증 및 사업화 검증 등 구체적인 협업 로드맵을 소개했다. 선발 기업에는 SBA가 1000만원의 지원금을 제공하고, LG생활건강은 기술 실증과 사업화 가능성을 검토한다. 성과가 확인될 경우 전략적 협업과 투자 검토로 이어질 수 있다.

주요 모집 분야는 뷰티 테크, AI, 컨슈머 테크, 헬스케어 등이다. 소비자의 삶을 개선할 수 있는 기술을 보유한 기업이라면 업종과 관계없이 참여할 수 있으며, 협력 희망 기업 모집은 오는 29일까지 진행된다.

LG생활건강은 독자적인 연구개발 역량과 13개국 해외 법인·영업권, 화장품·생활용품·음료를 아우르는 브랜드 포트폴리오를 강점으로 내세우고 있다. 회사 관계자는 "브랜드 파워와 시장 접근성에 스타트업 특유의 속도와 창의성을 결합해 시너지를 극대화할 것"이라며 "소비자 중심의 기술과 아이디어를 가진 기업이라면 제한 없이 참여할 수 있다"고 말했다.

mkyo@newspim.com